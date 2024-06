FC Schalke 04: Topp spricht nach Abschied – dieser Verlust ist für ihn enorm

Die Wege trennen sich. In den vergangenen Wochen hatte sich der Wechsel angebahnt, jetzt ist es offiziell. Keke Topp verlässt den FC Schalke 04 und schließt sich künftig Werder Bremen an (hier mehr zum Wechsel lesen). Bundesliga statt Unterhaus.

Kurz nach der Bekanntgabe des Wechsels meldet sich Keke Topp auf Instagram zu Wort. Dabei wendet er sich an die Fans des FC Schalke 04 – deutet aber auch einen für ihn persönlichen heftigen Verlust an.

FC Schalke 04: Topp dankt den Fans

Jubel, Erleichterung, Einsatzwillen, Verzweiflung – mit einer Fotomontage brachte Topp alle Emotionen zum Ausdruck, die er in den letzten Jahren auf Schalke verspürt haben dürfte. Aus der Jugend hatte er den Sprung zu den Profis geschafft, sich dort zuletzt als Stammspieler etabliert. Aber auch er allein konnte den S04-Sinkflug nicht verhindern.

Jetzt kehrt er zu Werder Bremen zurück. Dort hatte bereits acht Jahre seiner Jugend verbracht. Bevor es für Topp allerdings zurück in den Norden geht, nutzt er noch die Chance, sich von den Fans des FC Schalke 04 zu verabschieden.

„Ihr Fans habt 1904% abgeliefert und einen großen Anteil am Klassenerhalt“, schreibt er unter anderem. „Ihr habt es geschafft, diese Saison für mich unvergessen zu machen.“ Er habe das königsblaue Trikot mit Stolz getragen. „Schalke wird immer in meinem Herzen bleiben.“

Abschied von Elgert und Büskens

Einen ganz besonderen Dank richtet er zudem an Norbert Elgert und Mike Büskens. Elgert war in der U19 zwei Jahre lang sein Trainer und schliff das Turnier. S04-Urgestein Büskens kümmerte sich dann um ihn, als er in den Profi-Bereich wechselte.

„Die beiden waren meine größten Förderer und bleiben auch weiterhin meine engsten Vertrauten“, schreibt Topp und drückt damit seine tiefe Verbundenheit zu dem S04-Legenden-Duo aus.

Doch auch, wenn er in Zukunft mit beiden im Austausch bleibt: täglichen und vor allem direkten Kontakt wird es in Bremen nicht mehr geben. Angesichts der Wichtigkeit der beiden, für Topp ein herber Verlust bei diesem Wechsel.