FC Schalke 04: Schon alles aus? Von wegen! Van Wonderen redet Klartext

Der FC Schalke 04 biegt auf die Zielgerade der Saison ab. Ein Blick auf die Tabelle könnte manchen Fan glauben lassen, in dieser Spielzeit sei für S04 bereits alles aus.

Schließlich liegt Schalke vier Spieltage vor Saisonende ganze zehn Punkte vor Platz 16 und elf Punkte hinter Platz 3. Da ist die Saison doch eigentlich schon gelaufen. Könnte man meinen.

FC Schalke 04 „im Saison-Finale“

Kees van Wonderen sieht das anders. Der Trainer des FC Schalke 04 sieht noch vier wichtige Spiele auf sein Team zukommen. „Wir befinden uns im Saison-Finale“, sagt der 56-Jährige vor der Partie beim 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (27. April): „Kaiserslautern ist dabei das erste wichtige große Spiel nach der Partie gegen den HSV.“

Das 2:2 gegen den Tabellenführer, bei dem seine Mannschaft quasi 90 Minuten in Unterzahl war, hat van Wonderen mächtig beeindruckt: „Dort hatten wir eine super Leistung abgeliefert. Eine solche Wucht und einen solchen Ehrgeiz wollen wir sehen – in allen verbleibenden Spielen.“

„Wir wollen zeigen, wofür wir stehen“

Die vier verbleibenden Saisonspiele sind für Kees van Wonderen nicht nur eine Möglichkeit, um in der Tabelle noch den einen oder anderen Platz gutzumachen und somit bei der Verteilung der TV-Gelder zusätzliche Einnahmen zu kassieren. Es geht für den Schalke-Coach auch darum, dass er und sein Team nach einer insgesamt enttäuschenden Saison den leidgeprüften Fans gegenüber Wiedergutmachung betreiben. „Wir wollen den Fans zeigen, dass wir auf dem Platz ohne Ende kämpfen“, so der Niederländer. Und weiter: „Wir wollen zeigen, wofür wir miteinander stehen.“

Beim Spiel in Kaiserslautern erlebt van Wonderen eine Premiere. „Ich war als Trainer noch nie am Betzenberg“, sagt der S04-Coach und scherzt: „Also kann man sagen, ich habe da noch nie verloren. Das ist schon mal positiv.“

Schalke zu Gast in Lautern

Van Wonderen weiß genau, was ihn in Lautern erwartet: „Ich freue mich auf die Atmosphäre. Die Mannschaft hat den Trainer gewechselt und zuletzt drei Spiele in Folge verloren. Diese Mannschaft will es jetzt unbedingt besser machen. Kaiserslautern will unbedingt noch auf den dritten Platz.“

Van Wonderen glaubt nicht, dass der jüngste Trainerwechsel in Lautern dem FC Schalke Kopfschmerzen bereiten sollte: „Ja, es gibt einen Trainerwechsel. Aber die Mannschaft ist die gleiche. Wir sind gut vorbereitet und freuen uns auf ein sehr intensives Spiel.“