FC Schalke 04: Ulm reagiert auf Ticket-Wirbel! DAS steckt hinter den Stornierungen

Als diese Mail am Donnerstag in den Posteingängen einiger Fans des FC Schalke 04 flatterte, war ihre Laune dahin. Am 1. November reisen die Knappen zum Aufsteiger SSV Ulm – wie immer von einer starken Fan-Abordnung begleitet. Doch einige dürfen jetzt doch nicht dabei sein.

Der SSV aus Ulm stornierte einigen S04-Anhängern die Karten. Das sorgt auch beim FC Schalke 04 für Irritationen. Zu dem Vorgang hat sich der Aufsteiger jetzt geäußert und Stellung bezogen.

FC Schalke 04: Einige müssen draußen bleiben

Schalke und Ulm – noch vor einigen Jahren trennten diese Vereine Welten, Gemeinsamkeiten gab es kaum. Das letzte Duell fand 2020 im DFB-Pokal statt. Damals hieß es Regionalligist gegen Bundesliga-Mannschaft. Seitdem ist Schalke in den Keller der 2. Liga abgestürzt, während Ulm sich bis ins Unterhaus hochgearbeitet hat.

In der Tabelle sind beide Klubs vor dem 10. Spieltag Tabellennachbarn, ein Selbstläufer ist die Partie für den FC Schalke 04 also keinesfalls. Auch deshalb wollten zahlreiche Fans ihren Herzensklub unterstützen. Doch 170 dürfen Anfang November nicht ins Donaustadion rein. Das bestätigte Ulm auf Anfrage von DER WESTEN.

Organisatorischer Fehler

Der Grund hinter dem „organisatorischen Fehler“, den der Aufsteiger in der Mail an die Fans beschrieb, erklärt Ulm auf Anfrage dieser Redaktion so: „Es war für eine Zeitlang ein Kontingent online verfügbar, das nicht hätte existieren sollen.“

Bedeutet: Offenbar wurden fehlerhaft Plätze angeboten, die im Stadion schlicht nicht vorhanden sind. „Die Tickets wurden storniert, leider ist damit kein Zugang zum Stadion möglich. Wir bedauern diesen Vorfall sehr“, teilt der SSV mit.

FC Schalke 04: Keine Tickets mehr

Einen Ersatz gibt es nicht, es sei auch nicht möglich, noch auf anderem Wege an Ersatztickets zu kommen. Es gebe keine Karten mehr, die man den betroffenen Fans anbieten könne.