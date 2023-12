FC Schalke 04: Überraschender Anblick – plötzlich taucht S04-Trainer Geraerts HIER auf

Beim FC Schalke 04 steht er Woche für Woche an der Seitenlinie: Karel Geraerts. Doch der 41-Jährige ist nicht nur als Trainer gefragt. Jetzt sorgte er für eine faustdicke Überraschung – und die hat nichts mit Fußball zu tun.

Beim Staatsbesuch des belgischen Königspaares Philippe und Mathilde war auch Karel Geraerts in Berlin mit dabei. Auf „X“ kursiert derzeit ein Video, welches den FC-Schalke-04-Trainer beim Händeschütteln zeigt.

FC Schalke 04-Trainer als Ehrengast geladen

Drei Tage lang ist das belgische Königspaar in Berlin und Dresden unterwegs. Zu ihrem Staatsbesuch kamen König Philippe und Königin Mathilde mit einer Delegation am Dienstagvormittag (5. Dezember) am Flughafen BER an. Anschließend wurden sie durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) in Empfang genommen.

Und auch Karel Geraerts war unter den Ehrengästen. Der Belgier bestritt in seiner aktiven Profi-Karriere 20 Spiele für die belgische Nationalmannschaft. In der vergangenen Saison führte er Royal Union Saint-Gilloise als Trainer auf den dritten Platz der belgischen Liga. Mit dem FC Brügge sowie mit Standard Lüttich wurde er mehrmals nationaler Pokalsieger.

König Philippe feiert zehnjähriges Thronjubiläum

Kein Wunder also, dass er als Ehrengast geladen wurde, um das belgische Königspaar zu empfangen. König Philippe, der in diesem Jahr sein zehnjähriges Thronjubiläum feierte, trug einen schwarzen Anzug mit gemusterter Krawatte. Königin Mathilde war in dunkelgrün und grau gekleidet.

Am Nachmittag wurden sie zunächst von Steinmeier mit militärischen Ehren am Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten, begrüßt. Bei dem traditionellen Ritual mit militärischer Ehrenformation hörten die Staatsgäste die Hymne beider Länder. Die dreitägige Deutschlandreise endet am Donnerstag in Dresden. (mit dpa)