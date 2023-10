FC Schalke 04: Nach nicht mal einem Spiel – Geraerts fährt wegen Krisen-Stars völlig aus der Haut

In den ersten Tagen seiner Amtszeit hatten Fans und Spieler Karel Geraerts als ruhigen und analytischen Typen kennengelernt. Bei seinen ersten Auftritten als Trainer des FC Schalke 04 machte er einen ausgeglichenen Eindruck. Doch er kann auch anders.

++ Ultras haben genug! Aktive Fanszene verlässt Stadion ++

Nur eine Halbzeit brauchte es von den Pleite-Profis des FC Schalke 04, ehe Geraerts völlig aus der Haut fuhr. Nach der desolaten 0:3-Niederlage gegen den Karlsruher SC lüftet der Belgier ein pikantes Detail aus der Kabine.

FC Schalke 04: Geraerts äußert deutliche Kritik

Nach Abpfiff versammelte Geraerts seine Spieler zunächst in einem Kreis um sich, gab seiner Mannschaft nach der vierten Pleite in Folge einige Worte mit auf den Weg. Erst dann ging es unter lauten Pfiffen zum eigenen Anhang.

++ Nach nächster Blamage – Baumgartl spricht die bittere Wahrheit offen aus ++

Die Knappen hatten sich gerade im ersten Durchgang mal wieder völlig aufgegeben. Geraerts XXL-Rotation (hier mehr dazu) zeigte nicht die gewünschte Wirkung. Oftmals leisteten sich die Spieler Fehler oder kamen nicht in die Zweikämpfe. Am Sky-Mikrofon appellierte der Cheftrainer an die Basics bei seinen Spielern.

In der Kabine kracht es

Intern wurde er aber viel lauter – und das nach nur einer Halbzeit als Schalke-Trainer! „Ich bin eigentlich nicht der Trainer, der das Team in der Pause anschreit, aber heute schon“, verriet Geraerts auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

„Wir können machen, was wir wollen, ich kann jedes System spielen lassen oder elf neue Spieler aufstellen – wenn du nicht rennst, kannst du keine Spiele gewinnen“, sagte ein angefressener Coach. Schalke lief rund sechs Kilometer weniger als der Gegner.

FC Schalke 04: Hoffnung auf Besserung

Und auch wenn er auf dem Podium bisweilen ratlos über den Auftritt seiner Mannschaft wirkte, hat er die Hoffnung nach einem Spiel natürlich nicht aufgegeben. Seine Spieler müssten kommende Woche ein anderes Gesicht zeigen, viel intensiver dabei sein.

Hier bekommst du weitere News:

„Wir starten Montag neu. Nächste Woche müssen wir das totale Gegenteil zeigen“, so Geraerts, der es jetzt schwarz auf weiß hat. Seine Mission beim FC Schalke 04 gleicht einem Himmelsfahrtkommando.