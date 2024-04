FC Schalke 04: Selbst Geraerts ist ratlos – „Schwer zu verstehen“

Das 1:1-Unentschieden bei der SV Elversberg kann für den FC Schalke 04 schon fast als eine Art Erfolg betitelt werden. Angesichts der eklatanten Auswärtsschwäche hätten die mitgereisten Fans wohl nicht mehr erwarten dürfen. Trotzdem hadert Trainer Karel Geraerts mit dem Ergebnis – vor allem eine Sache stört ihn besonders!

Die zuletzt eigentlich so stabile Defensive des FC Schalke 04 zeigte in Elversberg eine schwache Leistung. Insbesondere beim Gegentreffer offenbarten sich große Abstimmungsprobleme. Nach dem Spiel zeigte sich Geraerts angesprochen auf die Szene enttäuscht!

FC Schalke 04: Geraerts unzufrieden mit Gegentor

Zu der Szene sagte Geraerts auf der Pressekonferenz: „Wir haben es angesprochen und trainiert, trotzdem fällt das Tor so“. Vorausgegangen war ein Freistoß der SV Elversberg aus dem Halbfeld. Marcin Kaminski hatte seinen Gegenspieler Florian Le Joncour völlig unbedrängt zum Kopfball kommen lassen, sodass dieser mühelos zum Führungstreffer der Elversberger einnicken konnte.

„Es ist schwer zu verstehen. Natürlich bin ich mit dieser Art und Weise zu verteidigen nicht zufrieden“, so Gerarets deutlich. Zuletzt hatte Innenverteidiger Kaminski neben Tomas Kalas eigentlich eine Reihe an ordentlichen Vorstellungen gezeigt. Angesichts der angespannten sportlichen Lage beim S04 sind solche Fehler fatal.

Müller stark – Soppy bei Rückkehr fehleranfällig

Dass die Schalker am Ende des Spiels mal wieder nicht mit leeren Händen dastanden, ist vor allem Torwart Marius Müller zu verdanken. Der 30-Jährige zeigte, wie auch schon in der gesamten Saison, einige starke Paraden. Brandon Soppy erwies sich dagegen bei seiner Rückkehr als fehleranfällig. Ihn nahm Geraerts jedoch in Schutz: „Defensiv hat er es gut gemacht“.

Am kommenden Spieltag haben die Schalker die Chance, die 40-Punkte-Marke zu knacken und somit den Klassenerhalt so gut wie sicher zu machen. Der Gegner wird allerdings alles andere als leicht: Mit Fortuna Düsseldorf kommt der Tabellendritte in die Veltins-Arena. Zuletzt gewann die Fortuna zuletzt sechs Liga-Spiele in Folge.