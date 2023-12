FC Schalke 04: S04-Stars liefern – Geraerts-Trick geht voll auf!

Der FC Schalke 04 erlebte unter dem neuen Cheftrainer Karel Geraerts eine Wende. Die Mannschaft, die sich nach einer enttäuschenden 3:5-Niederlage in Düsseldorf auf dem Relegationsplatz der 2. Bundesliga befand, konnte durch eine innovative Motivationstaktik des neuen Trainers wieder auf Erfolgskurs gebracht werden.

Karel Geraerts übernahm im Oktober das Traineramt bei Schalke. Zu Beginn seiner Amtszeit schien jedoch zunächst kein spürbarer Effekt nach der Entlassung seines Vorgängers, Thomas Reis, einzutreten. Mit einem Trick hat er jetzt offenbar die Wende geschafft.

FC Schalke 04: Geraerts-Trick bringt S04 in die Erfolgsspur

In einer nicht alltäglichen Maßnahme setzte Geraerts auf einen Motivationstrick: Er versprach den Spielern eine verfrühte Urlaubszeit bei guten Leistungen in den nächsten drei Spielen. Wie „Sport Bild“ berichtet, kam dieses Angebot sehr gut bei den Spielern an.

Die Reaktion der Mannschaft ließ nicht auf sich warten. Die Königsblauen konnten die folgenden drei Spiele vor der Winterpause beeindruckend gestalten: Ein 4:0-Sieg gegen Osnabrück, ein 2:0 gegen Rostock und ein 2:2-Unentschieden gegen Greuther Fürth zeigten, dass die Schalker die Botschaft ihres Trainers verstanden hatten. Geraerts hielt sein Wort und die Spieler traten ihren verdienten Urlaub an.

S04 blickt optimistisch in die Zukunft

Mit dem neuen Momentum blickt Karel Geraerts optimistisch in die Zukunft. Er betont, dass die Mannschaft sich in allen Bereichen verbessert habe und dass die Resultate dieser Verbesserungen besonders in den letzten drei Wochen deutlich sichtbar seien. „Nun werden wir weiter mit meiner Philosophie arbeiten: Nach vorne spielen, mutig sein, eine hohe Intensität bringen und Tore schießen“, zitiert Geraerts die „Sport Bild“.

Der positive Trend soll auch im neuen Jahr fortgeführt werden. Geraerts und seine Schützlinge haben das nächste Spiel nach der Winterpause fest im Blick: Am 20. Januar trifft der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga auf den Hamburger SV.

