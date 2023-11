Nach Absturz mit FC Schalke 04 – Ex-Boss erlebt nächstes Drama

Sein Gesicht wird auf ewig mit dem Absturz des FC Schalke 04 verbunden sein. Als Sportvorstand war Jochen Schneider in der Verantwortung, als die Knappen 2021 in Richtung Abstieg taumelten. Als er gehen musste, war das Kind längst in den Brunnen gefallen.

Nach einer Pause suchte Schneider eine neue sportliche Herausforderung (hier mehr dazu erfahren). Er fand sie in den USA. Ähnlich wie einst beim FC Schalke 04 erlebt er dort jetzt allerdings einen herben Dämpfer.

Ex-Schalke-Boss: Aus in den Playoffs

Wer einen Blick auf den Fußball in der höchsten amerikanischen Liga wirft, der findet schnell einige bekannte Namen von Ex-Schalkern. Alessandro Schöpf beispielsweise spielt mittlerweile dort, musste zuletzt aber einen bitteren Rückschlag einstecken (hier mehr dazu erfahren).

+++ Schock-Moment! Diese Bilder sind nichts für schwache Nerven +++

So geht es jetzt auch Schneider. Der einstige Sport-Vorstand von S04 ist heute sportlicher Leiter beim MLS-Team New York Red Bulls. Der Energiegetränk-Konzern hat auch hier Wurzeln geschlagen. Seit Juni 2022 ist Schneider dort angestellt. Eine Rückkehr in den Kosmos. Denn schon vor seiner Zeit beim FC Schalke 04 arbeitete Schneider im Red-Bull-Imperium.

Daher weiß er, dass der Konzern vor allem gerne gewinnt. Doch in der Major League Soccer (MLS) hat sich der Erfolg auch mit Schneider noch nicht eingestellt. Jetzt ist klar, dass es auch in dieser Saison nichts wird. New York ist in den Playoffs gescheitert.

K.o. im Elferschießen

Gerade so hatten sich die ambitionierten New Yorker für diese qualifiziert, da war in Runde 1 auch schon wieder Schluss. Nach einer deutlichen 0:3-Pleite im ersten Spiel (gespielt wird im Best-of-Three-Modus) gegen FC Cincinnati scheiterten Schneider und Co. im zweiten Aufeinandertreffen mit 7:8 im Elfmeterschießen. Damit ist die Saison beendet!

Hier kannst du noch mehr lesen:

Zwar äußerten die Verantwortlichen stolz, es in die Playoffs geschafft zu haben, doch man wisse auch, dass die Saison nicht den eigentlichen Standards entsprochen habe. Jetzt ist bis März Pause angesagt.

Schneiders Absturz beim FC Schalke 04

Schneider muss also weiter auf erfolgreiche Zeiten warten. Auf Schalke hatte er im März 2019 übernommen. S04 hatte gerade 0:7 in der Champions League verloren. Kurz darauf musste Domenico Tedesco gehen. Egal, welche Entscheidung Schneider anschließend traf, die Situation wurde immer schlimmer. Nach einer Horror-Saison mit fünf Trainern stieg man 2021 letztlich ab. Da war Schneider schon nicht mehr im Amt.