FC Schalke 04: Irre Superstar-Enthüllung! S04 beißt sich in den Hintern

Junge Talente und der FC Schalke 04? Das hat in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal bestens zusammengepasst. Zahlreiche Eigengewächse schafften beim S04 bereits den Sprung aus der Knappenschmiede zu den Profis – und schlugen wenig später eine große Karriere ein.

Nun taucht jedoch ein brisanter Bericht auf, der verrät: Es hätte nicht bei Mega-Juwelen wie Manuel Neuer oder Leroy Sane bleiben müssen. Ein Supertalent ist dem FC Schalke 04 wohl schmerzlich durch die Finger geglitten – diesem Spieler dürfte man wohl heute noch hinterhertrauern!

FC Schalke 04: Musiala entschied sich gegen S04

Es ist das Jahr 2019. Jamal Musiala spielt bereits seit acht Jahren in der Jugend des FC Chelsea, ist dort aber wohl nicht vollends zufrieden. Der Wunsch des damals 16-Jährigen: Ein Wechsel zurück nach Deutschland, wo er bereits vor seiner Zeit in England für wenige Jahre spielte. Das rief Schalke 04 auf den Plan. Die Verantwortlichen des S04 erhofften sich, den Teenager mit dem Ruf der Knappenschmiede nach Gelsenkirchen locken zu können.

Auch interessant: Beim FC Schalke war er schon ein Flop – Ex-S04-Torwart ist wieder in aller Munde

Es folgte ein intensives Werben um Musiala. Die S04-Bosse luden den Berater des heutigen Superstars umgehend zu Gesprächen ein, um einen möglichen Wechsel so schnell wie möglich dingfest zu machen. Letztendlich kam ein Deal zwischen Spieler- und Vereinsseite jedoch nicht zustande.

Musiala wird in München zum Weltstar

Das ist am Ende wohl vor allem der Familie von Jamal Musiala verdanken. Denn die soll zur damaligen Zeit den Wunsch geäußert haben, sich in Süddeutschland niederzulassen. Da kam die später folgende Offerte des FC Bayern München gerade Recht, im Juli 2019 wechselte der gebürtige Stuttgarter für gerade einmal 200.000 Euro zum deutschen Rekordmeister.

Auf Schalke dürfte man sich dagegen über den verpassten Transfer noch heute in den Hintern beißen. Nicht auszumalen, was mit dem heute 21-Jährigen in den vergangenen Jahren möglich gewesen wäre.