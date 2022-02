FC Schalke 04 – Jahn Regensburg: Immer gegen S04? Fans beklagen DAS

In der Saison 1996/97 feierte Schalke 04 den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte. Wir werfen einen Blick zurück auf den Weg zum großen UEFA-Cup-Triumph.

FC Schalke 04 – Jahn Regensburg Spielinfos

0:1: Andreas Albers (32´), 1:1: Simon Terodde (64´), 2:1: Malick Thiaw (73´)

FC Schalke 04 – Jahn Regensburg: Traumtor führt zu Diskussionen

Was für ein Traumtor von Andreas Albers! Der Däne fasst sich ein Herz und zieht von weit außerhalb des Schalker-Strafraums ab. Kein Schalker fühlt sich berufen, draufzugehen. Torwart Fraisl steht etwas zu weit vor seinem Kasten und kommt nicht mehr an den Ball. Führung für Regensburg.

Nichts zu machen für Schalke-Keeper Fraisl. Foto: imago images/RHR-Foto

Das sagen die Fans zum Tor:

„Wie Schalke sich wirklich in jedem zweiten Spiel einen absoluten Sonntagsschuss fängt, ist auch echt nicht mehr feierlich"

„Schalke und traumhafte Gegentore, Nenne ein ikonischeres Duo "

„Warum immer gegen uns solche Tore???"

„Wie oft kassiert Schalke eigentlich solche beschi**enen Sonntagstore…"

„Warum wird er nicht angegriffen? Sane und seine Freunde am Pilze suchen?"

„Jedes Mal Traumtore gegen uns. Es geht nur noch auf die Nerven.“

„Es ist unnormal wieso IMMER solche Tore gegen uns… echt NUR GEGEN UNS"

„Ey es kann doch nicht sein, dass die gegnerischen Spieler alle auf einmal David Beckham Schüsse auspacken. Bestimmt schon das sechste absolute Traumtor gegen uns diese Saison "

Die Fans sind in heller Aufregung. Denn es ist nicht das erste Traumtor, was sich S04 fängt. Immer wieder kassieren die Schalker zwar schöne, aber auch oft kuriose Tore. Denn auch der Gegentreffer gegen Regensburg sieht im ersten Moment leicht abgefälscht aus.

Trotz Traumgegentor – Drei Punkte für Schalke

Bitter für Fraisl und bitter für S04. Auch die Fans verstehen die Welt nicht mehr. „Jedes Mal aus 30 Metern. Es kann nicht wahr sein…, ", schreibt ein Fan auf Social Media. Ähnlich nimmt es ein anderer Fan wahr: „Unfassbar, schon wieder mal so ein Ding aus 1000 Meter drin." Am Ende dürfe es Königsblau aber egal sein. Am Ende holt Schalke trotz des Traumgegentors einen 2:1-Sieg und wichtige drei Punkte.