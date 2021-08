FC Schalke 04 erlebt Debakel – Grammozis reagiert mit dieser klaren Ansage

Für die Spieler des FC Schalke 04 gab es am Samstagnachmittag erst eine klare Niederlage auf dem Platz und anschließend eine klare Ansage von ihrem Trainer.

Mit 1:4 ging Schalke am 4. Spieltag der 2. Bundesliga bei Jahn Regensburg baden. Die desolate Vorstellung machte den königsblauen Fehlstart in die Zweitliga-Saison perfekt.

Schalke wird in Regensburg vermöbelt

Schon in den Spielen gegen den Hamburger SV (1:3) und gegen Erzgebirge Aue (1:1) hatte Schalke über weite Strecken enttäuscht. Dimitrios Grammozis hatte sein Team daraufhin jeweils in Schutz genommen, was nicht bei allen Fans gut ankam.

Grammozis verteidigte die defensive Spielweise seiner Mannschaft. Er wies mehrmals darauf hin, dass sein Team auch gute Phasen in den Spielen gehabt hätte – so kurz diese Phasen auch gewesen sein mögen. Und immer wieder betonte der Coach, dass das neu zusammengestellte Team sich noch finden müsse.

Es ist gewiss nicht die Aufgabe eines Trainers, seine eigene Mannschaft öffentlich in Grund und Boden zu kritisieren. Doch für einige Fans klangen die Ausführungen des S04-Trainers wie abgedroschene Ausreden. Sie hätten sich gewünscht, dass der Coach offen eingestanden hätte, dass die Leistungen seiner Elf nicht zufriedenstellend waren.

Schalke-Coach Grammozis redet Klartext

Diesen Wunsch erfüllte Grammozis den Fans am Samstagnachmittag, als er nach der bitteren 1:4-Pleite sagte: „Wir haben eine sehr schlechte Leistung gebracht.“

Grammozis weiter: „So wie heute dürfen wir uns einfach nicht präsentieren. Das war kein guter Tag für uns.“

Der Schalke-Coach nahm jeden einzelnen Spieler in die Pflicht: „Niemand braucht nach links oder rechts schauen. Jeder sollte bei sich selbst anfangen.“

Schalke muss in die Erfolgsspur finden

Grammozis weiß genau: Wenn Schalke nicht schleunigst ein anderes Gesicht zeigt, kann der Verein den Traum vom direkten Wiederaufstieg schon früh in der Saison begraben. „Wir müssen als Team ganz anders auftreten, wir müssen besser funktionieren, wir müssen ganz schnell eine Mannschaft werden.“, so der 43-Jährige.

Vier Punkte nach vier Spielen – das ist eines Aufstiegskandidaten nicht würdig. Daraus machte Grammozis nach dem Debakel in Regensburg keinen Hehl: „Wir haben uns mehr erhofft, was die Punktezahl angeht.“

Die Chance auf drei weitere Zähler hat Schalke am kommenden Samstag. Um 20.30 Uhr ist dann Fortuna Düsseldorf zu Gast in Gelsenkirchen. (dhe)