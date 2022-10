FC Schalke 04: Interimstrainer Kreutzer verrät – DAS will er anders machen als Kramer

Wenn der FC Schalke 04 am Sonntag bei Hertha BSC zu Gast ist, wird Matthias Kreutzer die Rolle des Cheftrainers übernehmen. Der Co-Trainer rückt für eine Partie ins Rampenlicht und trifft bei S04 die Entscheidungen.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hertha BSC sprach Matthias Kreutzer über seine neue Rolle als Interimstrainer und was er in den wenigen Tagen bis zum Match ändern will. Viel Zeit bleibt ihm dafür nicht.

FC Schalke 04: Kreutzer hat klare Vorstellung

Vom Mann im Hintergrund rückt Matthias Kreutzer in die erste Reihe. Fragen auf einer Pressekonferenz zu beantworten, gehört für ihn eigentlich nicht zum Alltag. Der 39-Jährige machte aber einen aufgeräumten Eindruck und traf klare Aussagen.

„Natürlich ist eine gewisse Anspannung da, aber auch eine Überzeugung, das Ganze in die richtige Richtung zu drücken“, verriet Kreutzer auf der PK. Er wisse, dass er zu dem erfolglosen Trainer-Team gehörte, ist aber dennoch überzeugt, dass er etwas bewirken kann.

„Es ist eine andere Rolle, ob man Co- oder Chef-Trainer ist. Diese Rolle füllt man mit seiner eigenen Überzeugung und seiner eigenen Ansprache aus. Das sind die Dinge, die ich mir durch meine Authentizität zunutze machen möchte, um an die Mannschaft zu appellieren“, erklärte Kramer.

Und auch der Verein erhofft sich einen Effekt. „Eine gewisse Ansprache, die jeder Trainer mit sich trägt, kann schon einiges bewirken“, so Schröder, der seinen Interimstrainer lobt: „Matze hat ein besonderes Talent zu motivieren und Dinge klar anzusprechen. Von daher erhoffen wir uns einen Effekt.“

DAS schließt Kreutzer jetzt schon aus

Verläuft die Trainersuche nach Plan, bleibt es für Kreutzer bei einem einzigen Einsatz als Interimscoach. Schon jetzt schließt er eine dauerhafte Anstellung in vorderster Front aus. „Für mich stellt sich die Frage nicht. Ich habe im Moment keine Ambitionen, diesen Cheftrainerposten zu übernehmen“, so der 39-Jährige.