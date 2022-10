FC Schalke 04 bei Hertha BSC: Fans sind fassungslos – „Würde lachen, wenn es nicht so unfassbar traurig wäre“

Der FC Schalke 04 ist bei Hertha BSC gut im Spiel, der VAR kassiert zwei Treffer wieder ein und dann gerät S04 durch einen bitteren Torwartfehler in Rückstand. Die Fans des FC Schalke 04 können es einfach nicht glauben.

Ausgerechnet Alexander Schwolow, der vor der Saison per Leihe von Hertha BSC kam, leistet sich einen bösen Schnitzer und wirft den FC Schalke 04 zurück. Dabei sah doch alles so gut aus. Am Ende verliert S04 mit 1:2.

FC Schalke 04 bei Hertha: Schwolow-Patzer

Am Sonntagnachmittag (23. Oktober) sahen die Fans einen völlig veränderten FC Schalke 04. Vom willenlosen Auftritt gegen die TSG Hoffenheim war nichts mehr zu spüren. Unter der Leitung von Interimstrainer Matthias Kreutzer trat S04 mutig und stark verbessert auf.

Marius Bülter traf in der ersten Halbzeit sogar zwei Mal das Tor der Herthaner. Der VAR kassierte beide Treffer von Schalke aber wieder ein. Abseitsstellungen bei der Entstehung der Tore sorgten für die Ernüchterung.

Nach der Pause wollte S04 dann eigentlich endlich einen regulären Treffer erzielen, doch wie so häufig im Fußball kam es anders als erhofft. Ein ziemlich harmloser Fernschuss von Lucas Tousart zappelte plötzlich im Netz. Ausgerechnet Hertha-Leihgabe Alexander Schwolow griff daneben, leistete sich einen dicken Bock.

Den Ausgleich von Florent Mollet (85.) konterte die Hertha blitzschnell und stellte wieder auf 2:1. Beim zweiten Gegentreffer kann man Schwolow keinen Vorwurf machen.

Mehr News zum FC Schalke 04:

„Mit Schwolow steigst du ab“

Die Fans sind verzweifelt, können ihr Pech kaum glauben. Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„Mit Schwolow steigst du ab. Sowas darfst du dir nicht erlauben als Aufsteiger. Und das ist ja nicht das erste Mal. Schwolow absolut kein Rückhalt. Das macht Ralle nicht schlechter.“

„Ich würde ja lachen, wenn es nicht so unfassbar traurig wäre.“

„Da machst du trotz unserer Situation ein akzeptables Spiel und bekommst das dann durch so ein Gegentor komplett zerstört. Das Ergebnis daraus sieht man in den Minuten nach dem Gegentor. Jetzt geht nix mehr.“

„Ich bin niemand der gegen Torhüter meckert aber bei Schwolow häufen sich die Fehler massiv. Bundesligatauglichkeit in meinen Augen nicht vorhanden.“

„Ein komplett ungefährlicher Fernschuss und Hertha führt.“

Die Wut der Schalke-Fans entlädt sich in dieser Situation auch gegenüber Keeper Alexander Schwolow. Die Rufe nach Klub-Legende Ralf Fährmann werden lauter. Die Entscheidung liegt dann aber wohl beim neuen Trainer, der in den kommenden Tagen vorgestellt werden soll.