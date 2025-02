FC Schalke 04: Heekeren vor dem Aus? Van Wonderen positioniert sich

Der FC Schalke 04 ist nach der 2:5-Heimklatsche gegen den 1. FC Magdeburg zurück auf dem Boden der Tatsachen. Nachdem einige Fans nach zuvor starken Leistungen schon wieder Richtung Tabellenspitze schielten, dürfte jetzt klar sein: Mit dem Aufstieg hat S04 in dieser Saison wohl nichts zu tun.

Vor allem in der Defensive zeigte S04 gegen Magdeburg einmal mehr eine desolate Vorstellung. Mit 39 Gegentreffern stellt der FC Schalke 04 die drittschlechteste Abwehr der Liga. Muss Trainer Kees van Wonderen im Tor jetzt durchgreifen?

FC Schalke 04: Heekeren bleibt im Tor

Einen richtigen Patzer leistete sich Justin Heekeren bei jüngsten Blamage gegen Magdeburg zwar nicht, allerdings sah der 24-Jährige beim ein oder anderen Gegentreffer nicht gerade glücklich aus. Es passt zur bisherigen Saisonleistung der Schalker Nummer eins, die bislang noch nicht zu 100 Prozent überzeugen konnte. Dazu kommt: Mit Loris Karius steht ein prominenter Vertreter in den Startlöchern, der nur auf seine Chance wartet.

Auch interessant: FC Schalke 04: Transfer-Beben bei der Konkurrenz – S04-Fans schauen neidisch zu

Trotz dessen wird es vorerst nicht zu einem Torwartwechsel auf Schalke kommen, wie Cheftrainer Kees van Wonderen nun verkündete: „Er ist ein junger, talentierter Torwart, dem wir vertrauen. Wir lernen davon und machen weiter“. Zweifel an Heekerens Fähigkeiten scheint der Niederländer also noch nicht zu haben.

Rückedeckung für Heekeren

Auch von Teamkollege Ron Schallenberg erhält der Keeper Rückendeckung: „Ich finde, er hat in den letzten Wochen super gehalten. Heute war für ihn auch ein sehr schwieriges Spiel. Er hatte gefühlt nicht viel zu tun, aber hat dann schon zweimal einen hinten drin gehabt. Er hat meinen höchsten Support“.

Doch wie lange hält diese Unterstützung noch an? Sollte Heekeren auch in den kommenden Spielen nicht vollends überzeugen, dürfte die nächste Torwartdiskussion auf Schalke nicht weit sein. Dieses Thema könnte S04 im weiteren Rückrundenverlauf also noch beschäftigen.