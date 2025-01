FC Schalke 04: Karius ist da! Muss Heekeren jetzt zittern?

Der FC Schalke 04 musste zum Start der Rückrunde der zweiten Bundesliga einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Gegen Eintracht Braunschweig sprang am Ende, trotz Leistungssteigerung in Durchgang zwei, nur ein 0:0-Unentschieden heraus.

Die defensive Leistung der Mannschaft von Kees van Wonderen dürfte allen Fans des FC Schalke 04 dagegen Mut gemacht haben. Dass am Ende die Null stand, lag auch an Justin Heekeren. Der Schalker Keeper zeigte trotz des zuletzt steigenden Drucks um seine Person eine solide Leistung. Dennoch häuften sich zuletzt die Gerüchte um einen Torwartwechsel beim S04 – muss Heekeren jetzt zittern?

FC Schalke 04: Karius mehr als Bankwärmer?

Trotz seines Status‘ als Nummer eins ist Justin Heekeren auf Schalke nicht unumstritten. Der 24-Jährige leistete sich in dieser Saison schon den ein oder anderen Bock, sowohl Ex-S04-Trainer Karel Geraerts als auch sein Nachfolger Kees van Wonderen hielten allerdings an dem gebürtigen Niederrheiner fest. Eine frustrierende Situation für Ersatzkeeper Ron-Thorben Hoffmann, den es mittlerweile nach Braunschweig verschlagen hat. Sein Nachfolger: Loris Karius.

Seit der Verpflichtung des 31-Jährigen häufen sich die Spekulation rund um eine mögliche Ablösung von Justin Heekeren im königsblauen Tor. Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder bleibt in dieser Thematik dennoch entspannt: „Es ist doch normal, dass viel über den Transfer gesprochen wird. Loris ist ein Torhüter, der auf dem allerhöchsten Niveau gespielt hat. Toll, dass sich so ein Spieler für uns entscheidet“.

Karius als „Herausforderer“

Den ehemaligen Stammkeeper des FC Liverpool bezeichnet Mulder indes als „Herausforderer“. Eine Garantie, dass Justin Heekeren bis zum Saisonende die unangefochtene Nummer eins auf Schalke bleibt, gibt es also nicht: „Wir wollen den Konkurrenzkampf, das ist Leistungssport, da gehört Druck dazu. Das ist doch das Schöne am Fußball“, so Mulder.

Fakt ist jedoch auch: Zeigt Heekeren auch in den kommenden Wochen weiter so stabile Leistungen wie zuletzt in Braunschweig, dürften die Aussichten auf Spielzeit für Loris Karius schwinden. Ein Szenario, das dem Neuzugang sicher nicht gefallen dürfte.