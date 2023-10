FC Schalke 04: Hechelmann macht Fans ein Versprechen – „Setzen alle Hebel in Bewegung“

Beim FC Schalke 04 hängt der Haussegen schief. Der neue Trainer hat noch nicht den gewünschten Effekt gebracht und die sportliche Führung um Vorstand Peter Knäbel und Sportdirektor Andre Hechelmann geraten immer mehr in die Kritik. Sogar wilde Gerüchte, Knäbel und Hechelmann seien entmachtet worden, gab es. Der FC Schalke 04 macht seinem Ruf als Chaos-Klub mal wieder alle Ehre.

Jetzt hat sich Andre Hechelmann in einem Interview mit der „Welt“ gegen die Gerüchte gewehrt und macht den Fans des FC Schalke 04 ein eindeutiges Versprechen.

FC Schalke 04: Hechelmann spricht Klartext

Knäbel und Hechelmann seien entmachtet worden, Neu-Trainer Geraerts dürfe nun im Alleingang über Transfers entschieden, hieß es. Alles nur Humbug? Laut Hechelmann ist an diesen Gerüchten überhaupt nichts dran. Er regt sich stattdessen viel mehr darüber auf, dass immer wieder Unruhe reingebracht wird.

Die Kritik an seiner Person – oder besser gesagt: an seinen Sommertransfers – kann er aber verstehen. „Die Kritik ist berechtigt. Ich habe Fehler gemacht. Wir haben Fehler gemacht. Aber es möge der Erste den Finger heben, der in seinem Leben, privat oder beruflich, keine Fehler gemacht hat. Die Zugänge und auch die Spieler, die es geschafft haben, in der vergangenen Saison in der Rückrundentabelle der Bundesliga Platz acht zu belegen, haben es in Summe noch nicht gezeigt, dass sie zusammen und vor allem über eine lange Strecke erfolgreich sein können“, gesteht Hechelmann im „Welt“-Interview.

Er betont: „Sie können versichert sein, dass wir uns auch fragen, was falsch gelaufen ist und warum es falsch läuft. Und das ganz klar aufarbeiten. Denn von einem sind wir überzeugt: Dass wir aus dieser Lage herauskommen. Um es klar zu sagen: Ich sehe kein Drittliga-Szenario für Schalke! Das bedeutet nicht, dass wir die Situation unterschätzen – wir ergeben uns ihr aber auch nicht.“

„Wird definitiv nicht mit einem Abstieg enden“

Wie und ob es im Sommer für das Duo Hechelmann/Knäbel weitergeht, ist noch unklar. Knäbels Vertrag läuft aus. Trotzdem sagt Hechelmann: „Egal, was die Zukunft bringt: Peter Knäbel und ich arbeiten genauso eng und vertrauensvoll zusammen wie in der vergangenen und in der Aufstiegssaison.“

Er macht dem Verein und den Fans dann auch noch ein großes Versprechen: „Die aktuelle Saison wird definitiv nicht mit einem Abstieg enden. Dafür setzen wir alle Hebel in Bewegung – und zwar ausnahmslos alle uns zur Verfügung stehenden.“ Im Winter dürfte sich für FC Schalke 04 also nochmal einiges tun auf dem Transfermarkt.