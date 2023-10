FC Schalke 04: Geraerts haut auf den Tisch – „Dann ist es für mich vorbei“

Nach der desaströsen 0:3-Niederlage beim Karlsruher SC möchte und muss der FC Schalke 04 am kommenden Wochenende ein anderes Gesicht zeigen, um aus dem Negativstrudel rauszukommen. Für den Auftritt seiner Mannschaft hat Trainer Karel Geraerts genaue Vorstellungen, was er von seinem Team am Samstag (28. Oktober, 13.00 Uhr) erwartet.

Die aktuelle Situation ist alles andere als einfach. Vor allem die Spieler des FC Schalke 04 sind nun in der Pflicht. Für Geraerts sei es wichtig, dass die Spieler trotz der schwierigen Lage weiter an sich glauben.

FC Schalke 04: Geraerts möchte kämpfende Mannschaft sehen

Sein Pflichtspiel-Debüt hat er sich sicherlich ganz anders vorgestellt. In der Pressekonferenz vor dem Hannover-Spiel gestand der Belgier, dass er durchaus überrascht gewesen ist, wie seine Mannschaft aufgetreten ist, da man unter der Woche ein gutes Gefühl hatte.

Nach einer weiteren Niederlage seien die Spieler selbstverständlich verärgert und enttäuscht gewesen. Doch es sei wichtig, weiter an sich zu glauben und sich gegen alle Widerstände zu stemmen. Das sei für ihn die Grundvorrasutzung im Fußball – besonders in solch schwierigen Situationen.

++ FC Schalke 04: Ließ S04 seinen Ex-Trainer hängen? Thomas Reis hatte wohl große Forderung ++

„Wenn ein Spieler zu mir sagt, dass er nicht daran glaubt, oder es mir zeigt, dann ist es für mich vorbei. Ich will jeden Spieler, jeden in diesem Klub kämpfen sehen“, machte Geraerts deutlich. „Die Fans haben uns eine klare Botschaft mitgegeben. Sie wollen, dass wir für die Farben alles geben. Das muss auch unser Anspruch sein. Das ist das, was ich erwarte. Es ist relativ einfach“, ergänzte der Trainer.

Personelle Änderungen gegen Hannover?

Ob oder wie viele personelle Veränderungen Geraerts gegen Hannover vornehmen möchte, verriet der 41-Jährige noch nicht. Doch er betonte, dass kein Spieler im Kader nach einem Auftritt wie in Karlsruhe einen Platz im Team sicher hat. Jeder müsse sich unter der Woche neu beweisen und sich für das Spiel empfehlen, erklärte der S04-Coach.

Mehr News:

Für ihn stehe zunächst die gesamte Leistung des Schalke-Teams im Vordergrund. „Natürlich mache ich mir viele Gedanken, wer wie spielen kann und soll. Es geht aber darum ,als gesamtes Team eine andere Leistung auf dem Platz zu bringen und für die Fans und für den Verein zu spielen und zu kämpfen“, so Geraerts.