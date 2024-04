FC Schalke 04: Geraerts kann nur noch mit den Schultern zucken – „Höre ich alle zwei Wochen“

Welches Gesicht zeigt der FC Schalke 04 am kommenden Wochenende? Diese Frage stellen sich alle Fans vor der Auswärtsaufgabe bei Hannover 96. Ein Sieg wäre enorm wichtig. Schließlich liegen die Knappen in der Tabelle nur noch zwei Punkte vor dem Relegationsplatz.

Große Hoffnungen auf einen Erfolg dürften aber nur die kühnsten Optimisten haben. Schließlich stolpert der FC Schalke 04 auswärts seit vielen Wochen von einer Peinlichkeit in die nächste. Auch Trainer Karel Geraerts kann angesichts dessen nur mit den Schultern zucken.

FC Schalke 04: Licht und Schatten

So gut und akzeptabel wie sich S04 seit einigen Heimspielen präsentiert, so desaströs läuft es in der Fremde. 2:5 in Berlin, 0:3 in Magdeburg, 0:1 in Kiel (eine Partie, nach der die Fans auf die Barrikaden gingen), 1:4 in Kaiserslautern – 2024 gab es auswärts noch keinen Punkt.

Auch wegen dieser eklatanten Schwäche wird Schalke wohl bis zum Schluss um den Klassenerhalt zittern müssen. Warum die Spieler des FC Schalke 04 vor fremder Kulisse regelmäßig einbrechen, darauf sucht auch der Trainer noch immer eine Antwort.

Geraerts sucht Lösungen

Wie man gerade die defensive Stabilität aus den Heimspielen auf Auswärtsspiele übertragen könne, wollte ein Journalist nach dem Karlsruhe-Spiel vom Belgier wissen. „Ich höre diese Frage alle zwei Wochen“, antwortete Geraerts darauf achselzuckend.

Und immer wieder gebe er darauf auch die gleiche Antwort. „Wir wissen das, wir sehen das. Wir versuchen, Lösungen dafür zu finden“, so der S04-Trainer. Nicht anders sei es auch in dieser Woche vor dem Spiel in Hannover.

FC Schalke 04: Geraerts mit klarer Ansage

Worauf sich allerdings alle Fans verlassen können: Geraerts, der zuletzt mit einem irren Wechselgerücht konfrontiert wurde, wird nicht müde, an den Fehlern zu arbeiten. „Ich mag Herausforderungen“, versicherte er. „Ich renne nicht weg, ich will Lösungen finden.“

Ob das jetzt endlich gelingt? Schließlich ist der kommende Gegner Fünfter in der Tabelle und schielt noch Richtung Aufstieg. Wer allerdings wie der FC Schalke 04 zu Hause den Tabellenführer in Schach halten kann, sollte doch eigentlich auch auswärts bei einem Verfolger von St. Pauli bestehen – könnte man meinen. Doch der S04, das wissen die Fans, folgt eben nicht immer logischen Pfaden.