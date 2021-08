FC Schalke 04: Grammozis-Entscheidung irritiert Fans – jetzt erklärt der Coach seinen Schritt

Der FC Schalke 04 und Dimitrios Grammozis kassierten am Samstag in Regensburg eine böse Pleite.

Beim 1:4 in Regensburg mussten die Fans des FC Schalke 04 nicht nur wegen des Ergebnisses die Nase rümpfen. Auch eine Entscheidung von Dimitrios Grammozis gab dem S04-Anhang zu Bedenken.

In der Halbzeit wechselte der Trainer des FC Schalke 04 beim Stand von 0:1 aus taktischen Gründen den Innenverteidiger Florian Flick aus. Für ihn kam Neuzugang Ko Itakura in die Partie.

FC Schalke 04: Grammozis verteidigt Itakura-Einwechslung

Was manche Fans irritierte: Schalke hatte in der ersten Hälfte einen schweren Stand. Der Gegner führte 1:0. Warum gab Grammozis nicht erfahrenen und eingespielten Innenverteidigern wie Dries Wouters oder Timo Becker den Vorzug?

Itakura hatte erst zwei Tage vor der Partie auf Schalke unterschrieben. Sein potenzielles Talent in allen Ehren – aber fehlte bei Itakura nicht vielleicht ein wenig die Spielpraxis mit seinen neuen Teamkollegen?

„Das fand ich überhaupt nicht“, meint Grammozis: „Ich fand, Ko hat uns absolute Ruhe mit dem Ball gegeben. Durch seine Einwechslung hatten wir eine gute Spielkontrolle. Das hat man ganz klar gesehen.“

Ko Itakura feierte am Samstag sein Debüt beim FC Schalke. Foto: imago images/foto2press

Loblied auf Itakura

Der Trainer des FC Schalke 04 stellt klar: „Wir haben immer zur ungünstigsten Zeit die Gegentore bekommen. Genau in den Phasen, in denen wir uns spielerisch wohlgefühlt haben, kommt dann immer das nächste Gegentor. Das sind dann immer Nackenschläge.“

Und weiter: „Aber ich finde, dass Ko uns sehr viel Ruhe gegeben hat – und das obwohl es erst sein erstes Spiel für uns war. Auch unter Druck hat er die Ruhe behalten und die Anspieloptionen gesucht. Deswegen bin ich nicht der Meinung, dass er nicht gut im Spiel war.“

---------------------------

Mehr zu Schalke 04:

FC Schalke 04 am Boden zerstört! Fans haben jetzt diesen Wunsch – ist er berechtigt?

Schalke wird in Regensburg böse abgeschossen – Fans gehen auf die Barrikaden: „Was eine Sch****!“

Schalke-Liebling Höwedes: Wirbel um neuen Job des Ex-S04-Stars!

---------------------------

Itakura auf Schalke

Der Japaner war am Donnerstag zu Schalke gewechselt. Für ein Jahr ist der Abwehrspieler von Manchester City an die Königsblauen ausgeliehen.

In den beiden vergangenen Jahren war er von ManCity an den FC Groningen ausgeliehen. Dort entwickelte er sich zur Stammkraft und verpasste in der vergangenen Saison keine einzige Spielminute in der holländischen Liga. (dhe)