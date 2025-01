FC Schalke 04: Ex-Bundesliga-Star lehnt S04-Wechsel ab – „Hat sich nicht gelohnt“

Kurz vor dem Rückrundenstart hat der FC Schalke 04 mit einem Transfer für Aufsehen gesorgt. Ex-Liverpool-Keeper und Champions-League-Finalist Loris Karius ist zu Königsblau gewechselt und bildet nun – vorerst – die neue Nummer zwei hinter Justin Heekeren.

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Ron-Thorben Hoffmann, der nach Braunschweig zurückgekehrt ist, hat der FC Schalke 04 zudem auch andere Torhüter angefragt. Ein Ex-Bundesliga-Keeper spricht nun ganz offen über das Angebot von S04.

FC Schalke 04: Gikiewicz bestätigt S04-Interesse

Rafal Gikiewicz ist in Deutschland wahrlich kein Unbekannter. Insgesamt neun Jahre spielte der Pole in Deutschland – sowohl in Liga eins als auch in Liga zwei. Dabei machte er unter anderem bei Eintracht Braunschweig, beim SC Freiburg, bei Union Berlin und beim FC Augsburg Halt. Der 37-Jährige war stets für seine energische Art bekannt.

Und beinahe hätte der S04 wohl diese Power von Gikiewicz bekommen. Denn wie der polnische Keeper nun in seiner Heimat enthüllt hat, soll er ein konkretes Angebot von Königsblau bekommen haben. Demnach war er einer der Kandidaten für die Hoffmann-Nachfolge.

„Ich hatte ein Angebot, nach Schalke zu wechseln. Mein Agent rief mich an und ich wusste schon zwei Wochen vorher, dass der Torwart, der bei Eintracht Braunschweig war und dann nach Schalke wechselte, dort keine Rolle mehr spielte und zurückwollte. Schalke wollte aber erst einen neuen Torhüter verpflichten, bevor sie ihn gehen lassen würden“, so der Routinier im Interview mit dem polnischen Medium „Meczyki“.

Gikiewicz lehnte S04-Angebot ab

Allerdings habe er sich nicht konkret mit einer Deutschland-Rückkehr beschäftigt. „Es hat sich für mich nicht gelohnt, nach Schalke Gelsenkirchen zu wechseln. Der Vorstand des Vereins war interessiert, aber am Ende haben sie Karius genommen“, so Gikiewicz deutlich. So ist also Karius beim S04 gelandet. Über den Neu-Schalker hat der 37-Jährige eine pikante Info.

„Ich habe jetzt Informationen, dass er, sobald er wieder voll einsatzfähig ist, in zwei oder drei Wochen die Nummer eins im Tor sein wird“, verrät der Ex-Bundesliga-Keeper. Plant S04 also tatsächlich einen erneuten Wechsel zwischen den Pfosten?