FC Schalke 04 atmet vor Magdeburg auf! Geraerts verkündet Mega-News

Nach dem erfolgreichen Weiterkommen im DFB-Pokal gegen den VfR Aalen (2:0) geht es für den FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga weiter. Mit einem Sieg und einer Niederlage ist der S04 ganz ordentlich in die Saison gestartet. Jetzt steht die nächste Herausforderung gegen den 1. FC Magdeburg an.

Wenn der FC Schalke 04 am Sonntag (25. August) in Sachsen-Anhalt zu Gast ist, wird auch Paul Seguin wieder dabei sein. Der Mittelfeldspieler fiel zuletzt aus. Beim Revierklub war sein Ausfall deutlich sichtbar. Gegen Magdeburg kann S04 jetzt aufatmen.

FC Schalke 04 atmet vor Magdeburg auf

Schon in der vergangenen Saison zeigte Paul Seguin, wie wichtig er für den FC Schalke 04 ist. Karel Geraerts ist ein großer Fan des 29-Jährigen. Aus der Startelf ist der Mittelfeldroutinier auch nicht mehr wegzudenken. Es sei denn, er fällt aufgrund von Verletzungen oder Schmerzen aus. Das war gegen den 1. FC Nürnberg (1:3) und Aalen der Fall.

Seguin stand Geraerts nicht zur Verfügung. Im Schalker Spiel war sein Fehlen deutlich sichtbar. Schalkes Mittelfeldboss kreiert Chancen und bereitet Tore vor. Wenn S04 in Magdeburg gastiert, wird Seguin wieder dabei sein, verkündete Geraerts am Freitag auf der Pressekonferenz.

„Er hat die letzten Tage mit der Mannschaft mittrainiert. Das ist gut“, sagte Geraerts über Seguin. Es ist also gut möglich, dass er gegen Magdeburg wieder in der Startelf stehen könnte, nachdem er zuletzt zwei Partien ausgefallen war.

Hojlund fraglich – Schallenberg gesperrt

Ansonsten fehlen dem Trainer des FC Schalke 04 lediglich Bryan Lasme und Ron Schallenberg. Letzterer ist nach seinem Platzverweis gegen Nürnberg für das Magdeburg-Spiel noch gesperrt.

Ein Einsatz von Emil Hojlund ist indes fraglich. „Er hat diese Woche viel individuell trainiert. Wir müssen abwarten“, so der S04-Coach zum Neuzugang. Dafür könnten zwei andere neue Spieler zum Einsatz kommen. „Bei Antwi-Adjej müssen wir abwarten. Am Samstag entscheide ich, ob das Spiel am Sonntag schon ein guter Moment ist oder nicht für ihn“, erklärt Geraerts.

Ilyes Hamache hingegen könnte vermutlich sein Debüt im S04-Trikot feiern und einige Einsatzminuten definitiv bekommen, da er schon etwas länger mit der Mannschaft trainiert.