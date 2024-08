FC Schalke 04: Talente vor Profidebüt? Geraerts spricht Klartext

Verschnaufpause in der Liga, rein in den DFB-Pokal. Am Samstag trifft der FC Schalke 04 in der ersten Pokalrunde auf den VfR Aalen. Gegen den Oberligisten sind die Knappen der haushohe Favorit – auch wenn Trainer Karel Geraerts schon wieder einige Personalsorgen hat.

Amin Younes, Thomas Kalas, Emil Höjlund, Paul Seguin und Aris Bayindir werden nicht spielen können. Nutzt Geraerts die Pokal-Chance, um Nachwuchshoffnungen des FC Schalke 04 eine Chance zu geben? Der Coach äußert sich.

FC Schalke 04: Talente in der Warteschleife

Neben zahlreichen externen Neuzugängen statteten die Knappen vor der Saison auch einige Jugendspieler mit Profi-Verträgen aus. Damit unterstrich man die Ambitionen, in Zukunft wieder verstärkt auf die eigene Knappenschmiede setzen zu wollen. Doch auch wenn man einige Youngster im Kader hat: Zum Einsatz kamen sie bisher noch nicht.

Dabei könnte der Moment für den ein oder anderen bald gekommen sein. Beispielsweise für Max Grüger. Der 19-Jährige ist im zentralen Mittelfeld zu Hause. Und da drückt der blau-weiße Schuh des FC Schalke 04 aktuell ein wenig. Paul Seguin fehlt verletzt, in der Liga fehlt Ron Schallenberg beim nächsten Spiel zudem gesperrt. Die Chance für Grüger?

Geraerts mit klarer Ansage

Explizit eingehen auf Grüger wollte Geraerts bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Aalen nicht. Stattdessen hielt er seine Antwort allgemein. „Wir müssen alle realistisch bleiben“, erklärte der Coach. „Wir sind erst am zweiten Spieltag der Saison.“

Die jungen Spieler um Grüger oder Vitalie Becker hätten in der Vorbereitung gute Leistungen gezeigt. Bisher habe sich der Moment, wo er die Dienste brauchte, aber noch nicht ergeben. „Aber wenn ich sie brauche, dann setzte ich auf sie, ganz klar. Wenn der Moment da ist, dann ist für mich egal, ob du 19, 25 oder 30 Jahre bist“, so Geraerts.

FC Schalke 04: Austausch mit der Jugend

Zudem spricht Geraerts auch über den Austausch zwischen Profi- und Jugendabteilung. „Wir haben jetzt eine bessere und klarere Situation mit der U19 und der U23“, berichtet der Belgier.

„Mit Sidney Sam haben wir ein Mitglied des Trainerteams, der täglich in Kontakt mit den Trainern der Jugendmannschaften ist. Das läuft sehr gut, wir haben eine gute Übersicht“, lobt der Trainer des FC Schalke 04.