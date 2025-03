FC Schalke 04: Fördergenossenschaft droht zu floppen – jetzt reagiert der Verein

Mit großem Tamtam kündigte der FC Schalke 04 vor einiger Zeit den Start der Fördergenossenschaft an. Fans können durch diese Anteile an der Veltins-Arena erwerben – und ihrem Herzensklub gleichzeitig aus der Patsche helfen.

Bis zu 48 Millionen Euro könne man einnehmen, rechnete der FC Schalke 04 zum Start vor, wenn jedes königsblaue Mitglied ein Anteil zeichnen würde. Doch von dieser Wunschsumme, die Matthias Tillmann als „echten Befreiungsschlag“ bezeichnete, ist man noch weit weg. Die Genossenschaft droht selbst kleinere Ziele zu verpassen. Der Verein reagiert jetzt.

FC Schalke 04 vom Ziel entfernt

Am 19. April soll Zwischenbilanz gezogen werden. Bis zu diesem Tag läuft die Frist, in der S04 Anteilszeichnern exklusive Vorteile wie Urkunden oder eine Verewigung auf dem Förderturm-Denkmal gewährt – je nach Menge der gezeichneten Anteile.

Wie die „Ruhr Nachrichten“ jetzt berichten, erhoffe sich der Verein bis zu diesem Tag Einnahmen von rund zehn Millionen Euro. Einziges Problem: Bisher sollen es lediglich sieben Millionen sein. Die Fördergenossenschaft des FC Schalke 04 läuft also eher schleppend. Von knapp 190.000 Mitgliedern hätten nur ca. 7.000 bisher Anteile gezeichnet.

Neue Möglichkeit für Fans

Unter Fans ist insbesondere der Anteilspreis ein Thema. Nicht jeder hat mal eben 250 Euro plus 75 Euro Verwaltungsgebühren auf der hohen Kante liegen. Anhängern kommt der Verein jetzt entgegen. Während der Länderspielpause stellte S04 das neue Anspar-Modell vor.

Ab sofort kann man Wertgutscheine in Höhe von mindestens 25 Euro kaufen. Diese können über einen Zeitraum von maximal drei Jahren angespart werden. Wertgutscheine können anteilig oder angespart in einen gesamten Anteil an der Fördergenossenschaft eingelöst werden. Dennoch helfe der Gutscheinkauf direkt, da das Geld sofort bei der Genossenschaft eingehe, heißt es in der Mitteilung.

FC Schalke 04: Wie viel Geld kommt zusammen?

Wie viel Mehreinnahmen dadurch letztlich zusammenkommen, bleibt abzuwarten. Ebenso, ob und wann Schalke in den Bereich der 48 Millionen Euro kommt, mit dem die Bosse teure Darlehen abbezahlen wollen um Zinszahlungen und Tilgungen drastisch zu reduzieren.