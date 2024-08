FC Schalke 04: Die Kasse klingelt! Mega-Einnahmen für Königsblau

Wendet sich beim FC Schalke 04 langsam alles zum Guten? Den Verein plagen seit Jahren Verbindlichkeiten in dreistelliger Millionenhöhe. Der ausbleibende sportliche Erfolg der letzten Jahre hat seine Spuren hinterlassen.

Umso glücklicher ist man beim FC Schalke 04, wenn es frisches Geld gibt. In diesem Zusammenhang ist die Veltins-Arena ein echter Goldesel. Weil den Knappen das Stadion selbst gehört, darf man sich jetzt über weitere Einnahmen freuen.

FC Schalke 04: Veltins-Arena regelt

Doch wie das? Neben den Heimspielen der königsblauen Profimannschaft finden im Stadion bekanntermaßen zahlreiche andere Events statt. So hielt US-Popstar Taylor Swift im Juli die ganze Stadt für drei Abende in Folge in Atem. Auch andere hochkarätige Musik-Acts wie AC/DC oder Rammstein geben sich auf Schalke die Klinke in die Hand.

Und das erfreut den S04-Geldbeutel. Die „Bild“ hat jetzt ausgerechnet, was der Klub alles an zusätzlichen Einnahmen erzielt. Das Ergebnis: Der FC Schalke 04 kann wohl mit bis zu neun Millionen Euro durch die Vermietung des Stadions rechnen.

Künstler und Fans lassen die Kasse klingeln

So bekäme Schalke pro Konzert beispielsweise 200.000 Euro an Miete, heißt es in dem Bericht. Bei drei Swift-Konzerten, zwei AC/DC-Auftritten und gleich fünf Rammstein-Shows kommt gleich mal ordentlich was zusammen. Auch die Einnahmen aus dem Catering-Bereich fließen größtenteils an den Klub.

Zudem war die Veltins-Arena auch Standort von gleich vier EM-Spielen, für die die UEFA jeweils 350.000 Euro bezahlte. Und: Es steigen noch weitere Events in diesem Jahr wie die „Biathlon World Team Challenge“ oder das Finale der „European League of Football“.

FC Schalke 04: X-Faktor Donezk

Zu einem Einnahmen-X-Faktor könnte zudem die Champions League werden. Weil der ukrainische Verein Schachtar Donezk seine Spiele aufgrund der russischen Invasion nicht in der Heimat austragen kann, springt Schalke als Ausrichter ein.

Pro Spiel rechnet der FC Schalke 04 wohl mit Einnahmen von 1,5 bis zwei Millionen Euro. Vier „Heimspiele“ trägt Donezk in der Gruppe definitiv in Gelsenkirchen aus. Wenn es bis in die KO-Phase gehen sollte, ist sogar noch mehr drin für S04.