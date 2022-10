FC Schalke 04: Kramer entlassen – bekommt S04 jetzt seinen Wunschtrainer?

Nach fünf Niederlagen in Folge hat der FC Schalke 04 die Reißleine gezogen und am Mittwoch (19. Oktober) Frank Kramer entlassen.

Jetzt geht es für Sportdirektor Rouven Schröder darum, schnell einen Ersatz zu finden. Mit einem Trainer war der FC Schalke 04 bereits im Sommer im Gespräch, doch ein Wechsel scheiterte. Jetzt ist er frei und könnte zu den Königsblauen wechseln.

FC Schalke 04: Kramer entlassen

Bereits bei seiner Vorstellung gab es viel Kritik von den Fans, jetzt hat Schalke Trainer Frank Kramer nach den schwachen Vorstellungen der vergangenen Wochen gefeuert.

„Nach dem Aufstieg haben wir uns gemeinsam einem Ziel verschrieben: dem Klassenerhalt in der Bundesliga. Bis zuletzt waren wir der Überzeugung, dass wir die Trendwende in der bestehenden Konstellation schaffen können. Aus unserer Sicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem wir personelle Veränderungen vornehmen müssen“, sagt Rouven Schröder in der Mitteilung der Knappen.

Mehr News: FC Schalke 04 zieht Schlussstrich und wirft Trainer Frank Kramer raus

Das Training am Mittwoch leiten die Co-Trainer, wie der Klub bekanntgab. Jetzt gilt es für die Knappen, schnell einen Ersatz zu finden.

FC Schalke 04: Wunschtrainer jetzt frei

Ein Trainer, der in den vergangenen Wochen mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht wurde, ist Thomas Reis, der vor Kurzem beim VfL Bochum entlassen wurde. Im Sommer sollen Schalke und Reis bereits Gespräche geführt haben. Der Trainer war nicht abgeneigt, auf der Trainerbank der Knappen zu sitzen. Allerdings hatten die Bochumer etwas dagegen.

Jetzt soll der aktuell vereinslose Coach bereit sein für den Anruf von Schalke, berichtet die „Sport Bild“. Reis weiß über die Probleme im Kader und im wirtschaftlichen Bereich Bescheid, möchte aber dennoch gerne zum Traditionsklub, wo er sich die Aufgabe zutraut, den Klassenerhalt zu schaffen.

Auch interessant: Ex-Star vor dem Aus – S04 schaut ganz genau hin

Ob ein neuer Trainer bereits am Sonntag (23. Oktober) beim Auswärtsspiel gegen Hertha BSC auf der Bank sitzen wird, ist noch unklar. Co-Trainer Mike Büskens könnte wie in der Aufstiegssaison wieder einspringen.