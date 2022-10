FC Schalke 04: Kramer vor dem Aus? Schröder lässt Zukunft offen

Beim FC Schalke 04 brennt nach der 1:5-Pleite im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim der Baum. Die Zukunft von Trainer Frank Kramer ist ungewiss.

Sportdirektor Rouven Schröder wollte sich nach dem Pokal-Klatsche nicht mehr klar zu seinem Trainer bekennen. Beim FC Schalke 04 steht in der Nacht zu Mittwoch (19. Oktober) eine lange Krisensitzung an – Ende offen.

FC Schalke 04: Schröder kündigt Krisensitzung an

Der desolate Auftritt in Hoffenheim hat beim FC Schalke 04 das Fass zum Überlaufen gebracht. Am Sky-Mikrofon schimpfte Rouven Schröder über den Auftritt der Mannschaft: „Wenn du hier auftrittst und so ein Spiel ablieferst, da kann keiner mit zufrieden sein. Das können wir so nicht akzeptieren. Ich habe der Mannschaft mitgeteilt, dass wir so nicht weitermachen können.“

Schröder weiter: „Für mich geht es darum, dass jeder kapiert, in welcher Situation wir sind. Da nehme ich die Mannschaft in die Pflicht.“

TSG Hoffenheim – FC Schalke 04 5:1

Tore: 1:0 Dabbur (5.), 2:0 Angelino (16.), 3:0 Dabbur (43.), 4:0 Kabak (51.) 5:0 Kaderabek (63.), 5:1 Drexler (73.)

Die Zukunft von Trainer Frank Kramer ließ Sportdirektor Schröder offen. Beim FC Schalke 04 steht in der kommenden Nacht eine Krisensitzung an. „Wir werden die ganze Nacht hier bleiben und analysieren. Das Ende ist offen“, erklärte Schröder. Der Job von Kramer wackelt.

Das sagt Trainer Frank Kramer

Der Trainer selbst sagte zu einer möglichen Entlassung nur: „Damit beschäftige ich mich nicht. Ich fokussiere mich auf das, was ich beeinflussen kann.“ Er wolle versuchen, mit der Mannschaft die Wende zu schaffen.

Kramer gab aber zu: „Es war unbestritten die schlechteste Saisonleistung. Schlechter geht es kaum.“ Und weiter: „Wir haben in keinster Weise das Gesicht, die Tugenden gezeigt, die wir zeigen wollten. Das macht mich fast sprachlos.“