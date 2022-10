FC Schalke 04 zieht Schlussstrich und wirft Trainer Frank Kramer raus

Die bittere Pleite im DFB-Pokal war einfach zu viel. Der FC Schalke 04 hat sich nach fünf Pleiten in Folge von Trainer Frank Kramer getrennt. Das gab der Verein am Mittwoch (19. Oktober) bekannt.

Der FC Schalke 04 reagiert damit auf die dramatische Talfahrt der letzten Wochen und die desolaten Auftritte der Mannschaft unter der Leitung von Frank Kramer. An eine Wende mit dem 50-Jährige glaubte offenbar niemand mehr.

FC Schalke 04 entlässt Frank Kramer

Es hatte sich angedeutet, jetzt steht es fest. Schalke hat Chef-Trainer Frank Kramer am Mittwoch (19. Oktober) mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden.

„Nach dem Aufstieg haben wir uns gemeinsam einem Ziel verschrieben: dem Klassenerhalt in der Bundesliga. Bis zuletzt waren wir der Überzeugung, dass wir die Trendwende in der bestehenden Konstellation schaffen können. Aus unserer Sicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem wir personelle Veränderungen vornehmen müssen“, sagt Rouven Schröder.

Der Sportdirektor fügt hinzu: „In den letzten fünf Ligaspielen vor einer außergewöhnlich langen WM-Pause müssen wir punkten, um uns im Anschluss bestmöglich auf eine für unseren Verein wegweisende Rückrunde vorzubereiten.“

FC Schalke 04: Co-Trainer leiten Training

Peter Knäbel, Mitglied des Vorstands und verantwortlich für den Sport sagte zur Entlassung: „Die Art und Weise, wie wir insbesondere bei den Auswärtsspielen in Leverkusen und Hoffenheim aufgetreten sind, war des FC Schalke 04 nicht würdig. Unsere Analyse geht auch deshalb über die Einzelperson des Chef-Trainers hinaus. Wir werden uns in allen Bereichen signifikant verbessern müssen, um unser großes Ziel – den Klassenerhalt – erreichen zu können.“

Die sportliche Leitung des S04 betont aber auch: „Wir bedanken uns bei Frank Kramer für seine professionelle und engagierte Arbeit. Für seine private wie auch berufliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute.“

Das Training am Mittwoch leiten die Co-Trainer, wie der Klub bekanntgab. Jetzt gilt es für die Knappen, dass schnell ein Ersatz gefunden wird.