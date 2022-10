„Schalke hat mir ein Angebot unterbreitet“ – Stürmer bestätigt S04-Interesse

Zehn Spiele, fünf Tore, zwei Vorlagen – Filip Stojilkovic spielt beim FC Sion eine erfolgreiche Saison und könnte bald für den FC Schalke 04 stürmen.

Der 22-jährige Schweizer bestätigte jetzt in einem Interview, dass der FC Schalke 04 an ihm interessiert ist.

Schalke: Spieler bestätigt S04-Angebot

Die Gerüchte um ein mögliches Interesse an Filip Stojilkovic waren schon Ende September aufgekommen – und offensichtlich ist da auch etwas dran.

In einem Interview mit dem Schweizer Online-Portal „20min.ch“ bestätigte er: „Schalke hat mir ein Angebot unterbreitet. Aber ich konzentriere mich momentan auf den FC Sion.“ Einen Wechsel wollte er aber nicht kategorisch ausschließen: „Was nach der Vorrunde passiert, werden wir sehen.“

Nach seinen Angaben gab es bereits mehrere Anfragen aus der Bundesliga. Von sich selbst sagt der Stürmer: „Ich bin bereit für den nächsten Schritt.“

Stojilkovics Vertrag beim FC Sion läuft nur noch bis Saisonende. Im Sommer 2023 wäre er ablösefrei zu haben, im Winter womöglich zum Schnäppchenpreis.

Löst Stojilkovic das Angriffsproblem von S04?

Eine Verpflichtung würde für den FC Schalke 04 durchaus Sinn ergeben. In der Offensive läuft es für die Schalker bislang noch überhaupt nicht. Es fehlen Dynamik, Schnelligkeit und Kreativität – Faktoren, die Stojilkovic mitbringen würde.

Der 22-Jährige wurde beim FC Zürich ausgebildet, spielte in der Jugend aber auch ein Jahr für die U19 der TSG Hoffenheim. Über den FC Will führte sein Weg schließlich zum FC Sion. Dort ist er seit der vergangenen Spielzeit gesetzt. In insgesamt 60 Pflichtspielen erzielte er für den Schweizer Erstligisten insgesamt 19 Tore und bereitete acht Treffer vor.