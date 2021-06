FC Schalke 04: Bei diesem Anblick kommen den Fans die Tränen

Wie jeder andere Verein ist auch der FC Schalke 04 immer wieder auf der Suche nach Leistungsträgern.

Bei der EM 2021 ist gerade ein DFB-Spieler in aller Munde. Für viele Fans des FC Schalke 04 schmerzhaft zu sehen, da der „Man of the Match“ der Partie Deutschland gegen Portugal beinahe zu den Königsblauen gewechselt wäre.

FC Schalke 04: Gosens-Wechsel zum Herzensverein knapp gescheitert

Ähnlich wie die Fans der deutschen Nationalmannschaft, sehnen sich auch die Schalke-Fans nach einem Charakterspieler. Mit Robin Gosens scheint wieder Leidenschaft und Kampfgeist in die Mannschaft zurückgekehrt zu sein.

Robin Gosens begeistert die Fans bei der EM. Foto: imago images/ULMER Pressebildagentur

Beinahe hätte es den 26-Jährigen auch zum Schalke 04 in den Pott gezogen. Gosens ist seit seiner Kindheit bekennender Schalke-Fan und war einem Wechsel sehr aufgeschlossen: „Mein großer Traum ist es, in der Bundesliga zu spielen. Und es wäre überragend, wenn es der Herzensverein wird."

--------------------------

Mehr News zu Schalke 04:

Schalke-Legende Asamoah bei Markus Lanz: Dramatische Geschichte – „Das hat sein Leben gerettet“

FC Schalke 04: S04-Star vor Abflug – davon hängt alles ab

FC Schalke 04: Irre Gerüchte um mögliche Abgänge! Revolution geplant?

--------------------------

Für den Herzblut-Schalker spielte Geld eine kleinere Rolle, doch sein aktueller Verein Atalanta Bergamo sah das anders.

Drei Millionen Euro ließen den Deal platzen

Bergamo wollte zehn Millionen haben, S04 war jedoch nur bereit sieben Millionen zu zahlen. Dass das Geld bei dem Pott-Klub bereits vor der Corona-Krise knapp war, ist ein offenes Geheimnis.

Aktuell liegt der Martwert von Gosens bei 35 Millionen, Tendenz steigend. Die Hoffnung der Fans, dass der aufkommende Superstar doch noch nach Schalke wechseln könnte, rückt demnach immer mehr in die Ferne. (cg)