FC Schalke 04: Fans sorgen für unfassbares Spektakel – ist damit bald Schluss?

Pleiten, Pech und Pannen – daran hat man sich beim FC Schalke 04 bereits gewöhnt. Wer diesen Verein lieben will, der braucht ein ganz dickes Fell. Dass wissen die Fans spätestens seit dem krachenden Absturz, der vor mittlerweile drei Jahren seinen Lauf nahm.

Dennoch hielten die Anhänger immer zu ihrem Verein. Sie sorgen selbst in Liga 2 für ein Spektakel, das nicht mal die Vereine aus der Bundesliga erleben dürfen. Macht der FC Schalke 04 allerdings so weiter wie aktuell, könnte es damit bald vorbei sein.

FC Schalke 04: Fans weiter erstklassig

Das 3:5 in Düsseldorf und seine Nachwirkungen (hier mehr lesen). Für die Knappen war es der nächste peinliche Tiefpunkt – und für die hartgesottenen Fans die nächste Eskalationsstufe. Aus Protest hatten sie in dieser Saison schon öfter den Support eingestellt. Doch in Düsseldorf gingen sie noch einen Schritt weiter und verließen das Stadion vorzeitig.

Irgendwann ist es auch für sie genug. Und dass die S04-Anhänger leiden können (und vielleicht auch ein Stück weit wollen), zeigt die Tatsache, dass sie auch nach dem zweiten Abstieg innerhalb kürzester Zeit weiter erstklassig ist.

Eine Auswertung des Portals „Die falsche 9“ zeigt, dass der FC Schalke 04 auswärts deutschlandweit den größten Support hat. In dieser Saison reisen im Schnitt rund 6.500 Fans mit in die Ferne. Nicht mal Bayern München oder Borussia Dortmund kommen da ran!

Support bröckelt immer mehr

Die große Frage, die sich aktuell stellt: Wie lange ziehen die Schalker-Fans noch durch? Über Jahre war der Support und die Stimmung der größte Faustpfand für die Knappen. Bilder wie 2022 beim Gastspiel in Sandhausen, wo 10.000 Schalker das Stadion fluteten und einen Last-Minute-Sieg bejubelten, oder die fette Aufstiegsfete nach dem Sieg gegen St. Pauli sind unvergessen.

Um solche Momente zeitnah aber auch nur ansatzweise wieder zu erleben, muss die Mannschaft des FC Schalke 04 endlich den Schalter umlegen! Denn klar ist: Folgen weitere Blamagen, beispielsweise am Freitag (1. Dezember) gegen Osnabrück, bröckelt die Stimmung auf der Tribüne weiter.

Das frühzeitige Verschwinden der Ultras in Düsseldorf hat gezeigt, dass auch sie sich nicht alles von ihrem Herzensverein gefallen lassen. Bleibt der Erfolg aus, könnten zukünftig deutlich weniger Fans auswärts anwesend sein und das königsblaue Spektakel kleiner werden.