FC Schalke 04: Fans irritiert – S04 für Benito Raman nur eine Zwischenstation?

Gelsenkirchen. Beim FC Schalke 04 zeigt er es allen Kritikern! Benito Raman kann nach Startschwierigkeiten bereits vier Treffer und drei Torvorlagen für die Blau-Weißen verzeichnen.

Mit einer Aussage über seine Zukunft verwirrt der Belgier jetzt allerdings die S04-Anhänger. Sieht er Schalke etwa nur als Zwischenstation auf der Karriereleiter?

FC Schalke 04: Raman verwirrt mit Aussage über seine Zukunft

Im Interview mit dem „Kicker“ sprach Raman ausführlich über seinen Wechsel von Fortuna Düsseldorf zum FC Schalke 04 im vergangenen Sommer. Der 25-Jährige sah sich dabei lautstarker Kritik ausgesetzt. Viele glaubten nicht an seinen Durchbruch bei Königsblau, bei Fortuna habe er sein Limit bereits erreicht.

Raman berichtet, ein belgischer Journalist habe behauptet, „dass ich es nicht höher schaffen könne. Das hat mich gewurmt. Und dann? Habe ich zehn Saisontore erzielt, spiele jetzt beim FC Schalke 04.“ Der Linksaußen ist froh, es seinen Kritikern zeigen zu können.

Doch mit einer Aussage verwirrt er plötzlich die Schalker Fans. Neben den vielen Kritikern gäbe es mittlerweile auch einige, die an seinen Erfolg glauben. So zum Beispiel Christoph Daum. Raman freut dessen Aussage über seine Zukunft: „Er hat gesagt, dass Schalke nicht das Ende der Fahnenstange sein wird, sondern dass es für mich noch weiter nach oben gehen kann."

Weiter nach oben? Will Raman auf Schalke etwa nur einen Zwischenstopp machen und sich gleich für den nächsten, erfolgreicheren Klub empfehlen? So klingen zumindest seine Überlegungen über diesen „nächsten Schritt“ in dem Interview: „Theoretisch wäre es die Premier League.“

Raman stellt aber sofort klar: „Verstehen Sie mich nicht falsch: Das ist nichts als Zukunftsmusik. Ich habe jetzt nur rein sachlich auf die Frage geantwortet, was in meinen Augen das nächste Level über Schalke 04 sein könnte.“