FC Schalke 04: Unfassbar! S04 lässt Bundesliga-Fans vor Neid erblassen

Dass sich der FC Schalke 04 auch in schwierigen Zeiten auf seine Fans verlassen kann, wird in dieser Saison einmal mehr deutlich. Trotz wechselhafter Leistungen begleiten zahlreiche Anhänger Königsblau auf Schritt und Tritt.

Diese große Unterstützung erreichte beim jüngsten Auswärtsspiel gegen Hertha BSC Berlin wohl ihren Saisonhöhepunkt. Tausende Schalker sorgten für ein fast ausverkauftes Olympiastadion und einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg des FC Schalke 04 – sie stellen die Bundesliga-Fans in den Schatten!

FC Schalke 04: S04-Fans fast gleichauf mit Bundesliga-Auswärtsfahrer

25.000 S04-Fans waren am Samstagmittag (8. März) nach Berlin gereist, um ihren Klub im richtungweisenden Duell gegen die Hertha anzufeuern. 25.000 Fans – das sind mehr Menschen, als in die Stadien der Bundesligisten Heidenheim, Kiel und Union Berlin passen. Eine Wahnsinnszahl, mit der die Schalker Fans einem weiteren Meilenstein nur knapp entgangen sind.

Auch interessant: FC Schalke 04: Hauptsponsor gelingt Hammer-Deal! S04 schaut genau hin

Denn am vergangenen Wochenende waren insgesamt rund 26.500 Auswärtsfahrer in den Bundesliga-Stadien unterwegs. Trotz also durchschnittlich knapp 3.000 Gästefans gelang es den Klubs aus dem Oberhaus in der Addition nur knapp, die Zahl der Schalker Anhänger in Berlin zu überbieten. Ein Umstand, der Königsblau sicher stolz machen darf.

Weite Strecken in der Bundesliga

Besonders beachtlich: Rund 6.500 der insgesamt 26.500 Bundesliga-Auswärtsfans gehen auf das Konto des FC St. Pauli. Mit etwas mehr als zwei Stunden Anfahrtsweg hatten die Hamburger in Wolfsburg allerdings auch weitaus weniger Strecke zu fahren, wie es bei den Schalker Fans der Fall war.

Die sonst niedrige Anzahl an Gästefans ist wohl mit den am 25. Spieltag auswärtsfahrenden Anhängern zu begründen. Während Mannschaften wie der VfB Stuttgart, Union Berlin oder der FC Augsburg weite Strecken zurücklegen mussten, sind die Fans von RB Leipzig oder des 1. FC Heidenheim eher weniger für ihre zahlreich vertretenden Gästefans bekannt.