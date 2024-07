FC Schalke 04: Ende einer Ära! S04-Bosse machen es offiziell

Der FC Schalke 04 wird kernsaniert. Die Vereinsbosse um CEO Matthias Tillmann und Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers drehen den kompletten Verein derzeit auf links. Man möchte sich in nahezu allen Bereichen neu und modern aufstellen.

Schon zu Beginn seiner Amtszeit hatte Tillmann betont, dass es auch unangenehme Entscheidungen geben wird, die auf den ersten Blick kritisch gewesen werden könnten. Eine solche Entscheidung hat man nun getroffen. Der FC Schalke 04 hat das Ende eines S04-Klassikers verkündet.

FC Schalke 04: Fan-Magazin nur noch online erhältlich

In regelmäßigen Abständen melden sich die S04-Bosse in einem Brief an ihre Mitglieder zu Wort. Dabei wollen die Verantwortlichen ihre Fans über neue Entwicklungen und Entscheidungen innerhalb des Vereins in Kenntnis setzen.

Am Dienstag (2. Juli) gab es eine weitere Ausgabe dieses Mitgliederbriefes. Neben einigen Worten zum Transferfenster, zum Trainingsstart und zu weiteren Terminen in diesem Sommer hat der S04-Vorstand seine Mitglieder auch über eine wichtige Neuerung informiert: Den „Schalker Kreisel“ wird es in Zukunft nicht mehr als Print-Version geben.

„Seit mehr als 50 Jahren ist der Schalker Kreisel ein Stück königsblaues Kulturgut. Exklusive Interviews und Fotoshootings mit Spielern, Fans und Prominenten, große Reportagen, seltene Einblicke durchs Schlüsselloch: Auf rund 100 Seiten taucht das Redaktionsteam mit den Lesern tief in den Knappen-Kosmos ein“, heißt es auf der S04-Seite. Doch damit ist jetzt Schluss – zumindest als gedruckte Variante.

S04 führt radikalen Sparkurs fort

Zu jedem Heimspiel wurde das Fan-Magazin an die jeweiligen Mitglieder verschickt, ab der kommenden Saison müssen sich die Fans das Blatt online durchlesen. „Zukünftig wird es das Mitgliedermagazin nicht mehr im Printformat geben. Nach intensiver Analyse sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass die Kosten, gerade für Druck und Versand, aktuell nicht mehr wirtschaftlich sind – wir reden von einem mittleren sechsstelligen Betrag“, heißt es vonseiten der S04-Bosse.

„Die Marke wird aber in jedem Fall fortbestehen – vor allem im Vereinsheim, in dem wir Euch weiter mit spannenden Reportagen, intensiven Interviews und weiterführenden Geschichten zu Vereinsthemen versorgen und hoffentlich begeistern“, so heißt es weiter. Für einige Fans dürfte es doch eine große Umstellung sein – das Lesen des „Kreisels“ in der Print-Version vor einem jedem Heimspiel gehörte für viele Fans dazu. Nun bedarf es einer Umstellung.