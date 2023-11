Schalke-Fan mit völlig absurder Aktion – jetzt hat er eine Anzeige am Hals

Wenn Fan-Liebe zu weit geht… Ein Anhänger des FC Schalke 04 hat wegen einer völlig absurden Aktion ein Strafverfahren am Hals – und das nur, weil er die Farben des Erzrivalen Borussia Dortmund nicht mehr sehen konnte.

Im Kreis Gotha in Thüringen störte sich ein Fan des FC Schalke 04 offenbar an den schwarz-gelben Kabelbrücken auf einer Baustelle und entfernte sie. Was ihm nun aber droht, dürfte er bei seiner Aktion nicht bedacht haben.

Schalke-Fan reißt Kabelbrücken raus – aus absurdem Grund

Blau-Weiß gegen Schwarz-Gelb – die Rivalität zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund hat große Tradition im Ruhrgebiet und ganz Deutschland. Das Revierderby wird gerne als die „Mutter aller Derbys“ bezeichnet. Die Rivalität hat sich über Jahre so aufgebaut, geht manchmal sogar in übertriebene Feindseligkeit über.

Und in manchen Fällen führt die Fan-Liebe – oder besser gesagt: der Hass gegenüber dem Rivalen – in eine Straftat. Wie auch in diesem Fall im Kreis Gotha in Thüringen. Am Montag gab die Thüringer Polizei dort folgende Meldung raus: „Offenbar wegen der Farben Gelb und Schwarz entfernte ein Mann Kabelbrücken von einer Baustelle in einer Ortslage. Der Mann ist überzeugter Fußballfan eines Vereines mit den Vereinsfarben Blau und Weiß. Aufgrund dessen schienen ihn die Kabelbrücken in den Farben des rivalisierenden Fußballvereines zu stören.“

Polizei leitet Verfahren ein

Dabei handelt es sich ganz offenbar um einen Schalke-Fan, der die BVB-Farben in der Baustelle nicht ertragen konnte und sie deshalb entfernte. Was er dabei aber offenbar nicht beachtete: Die freigelegten Kabel wurden von den drüberfahrenden Autos zerstört.

Die Polizei meldet einen Sachschaden von insgesamt 6.500 Euro. Gegen den Schalke-Fan haben die Beamten nun ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.