FC Schalke 04: Dicke EM-Überraschung im Stadion – Fan traut seinen Augen nicht

Die EM im eigenen Land ist für viele Fußball-Fans etwas ganz Besonderes. An eine Karte für eines der zahlreichen Spiele zu kommen, war so gut wie unmöglich. Umso größer ist die Freude, wenn man es dann tatsächlich geschafft hat – und groß ist die Überraschung, wen man in den Stadien so antrifft. Zum Beispiel eine waschechte Legende des FC Schalke 04.

Dicke EM-Überraschung im Stadion des FC Schalke 04! Dort wurde am Donnerstagabend (20 Juni) das Highlight-Spiel Spanien gegen Italien (1:0) ausgetragen. Auch Olivier Kruschinski konnte ein Ticket für das heiß begehrte EM-Match ergattern. Kruschinski ist eine Schalke-Ikone. Zu jedem Heimspiel führt der Erfinder der Kampagne „#401GE“ Fußball-Fans mit seinen „Mythos-Touren“ zu den legendären Orten der Schalker Vereinsgeschichte. Klar, dass auch er nicht fehlen darf, wenn solch ein großes Spiel in seinem „Wohnzimmer“ stattfindet.

Im Stadion erlebte er dann eine große Überraschung: Plötzlich stand Benedikt Höwedes vor ihm! Höwedes ist eine absolute Vereins-Ikone. Der heute 36-Jährige spielte insgesamt 16 Jahre beim FC Schalke! Wo gibt es solch eine Vereins-Treue noch im Profi-Fußball?

Natürlich zückte Kruschinski sofort die Kamera, machte ein gemeinsames Selfie mit dem Ex-Profi. Das postete er auch gleich in den sozialen Netzwerken. Scherzhaft schreibt er zu dem Schnappschuss: „…und wenn ein netter Tifoso (deutsch: „Fan“) im Stadion vor Dir sitzt und Dich höflich um ein gemeinsames Foto bittet, dann lächelt man selbstverständlich schalkig mit ihm in die Kamera.“

Insgesamt zwei EM-Partien auf Schalke bislang

In der Veltins-Arena (heißt zur EM Arena AufSchalke) fanden bislang insgesamt zwei EM-Partien statt. Zum einen der knappe 0:1-Sieg der Engländer gegen die Serben (16. Juni) und zum anderen das Top-Spiel Spanien gegen Italien (20. Juni).