FC Schalke 04: DIESES Problem muss S04 sofort in den Griff bekommen

Mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz, mehr Pässe – in den Statistiken war FC Schalke 04 mit dem Gegner Eintracht Frankfurt mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht sogar überlegen. Doch bei der entscheidenden Statistik unterlag Schalke deutlich.

Wer gewinnen will, muss Tore schießen – und das tat der FC Schalke 04 mal wieder nicht und verlor deshalb auch mit 0:3 deutlich gegen Eintracht Frankfurt. S04 und Trainer Thomas Reis müssen dieses Problem schnellstmöglich in den Griff bekommen.

FC Schalke 04: Dramatische Ladehemmung

Vom Gegner erhielt Schalke für seinen Auftritt massig Lob. Frankfurt-Trainer Oliver Glasner sagte nach dem Spiel: „Ich gratuliere Schalke zu einer sehr, sehr guten Leistung. Ich habe sie genau so erwartet und wusste, dass wir da vielleicht Probleme bekommen können. Es ist ein Sieg, der in dieser Höhe nicht verdient war. Schalke hat mir fast besser gefallen als das, was wir gezeigt haben.“

Und auch Mario Götze lobte die Schalker: „Wir wussten, dass sie ein hohes Risiko gehen und viel Eins gegen Eins spielen. Sie haben sehr mutig und offensiv gespielt, das war sehr gut von Schalke.“ Davon können sich die Königsblauen aber nichts kaufen. Am Ende stehen wieder einmal null Punkte.

18 Schüsse, vier aufs Tor, zwei Pfostenschüsse – Schalke zeigte eine extrem ansprechende Offensivleistung, doch der Ball will einfach nicht über die Linie. Das muss Schalke schleunigst in den Griff bekommen. Der Rückstand auf das rettende Ufer ist nach dem Sieg von Bochum (3:1 Hertha) und dem Remis von Stuttgart (1:1 Mainz) weiter in die Ferne gerückt. Nun hängt Schalke schon sechs Punkte zurück.

Latza: „Haben es wieder nicht geschafft“

Bei Schalke ist man sich dem Problem bewusst: „Wir waren vor allem in der ersten Halbzeit dominant. Bei unseren Abschlüssen waren einige Hochkaräter dabei. Aber wir haben es wieder nicht geschafft, ein Tor zu erzielen. Das war bereits in den Testspielen das Problem“, so Danny Latza.

Immerhin: Die Leistung von Schalke macht Hoffnung, jetzt müssen die S04-Angreifer nur das Toreschießen wieder lernen.