FC Schalke 04: Braunschweig-Trainer staunt über S04-Transfer – „Außergewöhnlich“

Am Samstag (3. August) startet der FC Schalke 04 mit einem Topspiel gegen Eintracht Braunschweig in die neue Saison. Erstmals wird die neu zusammengestellte Truppe von Königsblau zeigen, was sie wirklich kann.

Daniel Scherning, Trainer von Gegner Eintracht Braunschweig, hat den Schalker Kader vor dem direkten Duell ganz genau unter die Lupe genommen. Besonders beeindruckt zeigte er sich dabei von Königstransfer Moussa Sylla.

FC Schalke 04: Scherning beeindruckt von S04-Kader

Elf Spieler sind gekommen, zwölf Spieler sind gegangen – beim FC Schalke 04 war in diesem Sommer einiges los. Erste Einblicke in die neue Schalker Mannschaft gab’s bislang nur in den Testspielen. Da hat Braunschweigs Trainer Scherning ganz genau hingeschaut.

Auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen Schalke sagte er über den Kader: „Mehr Dynamik, mehr Tempo, trotzdem eine gewisse Körperlichkeit und Wucht, die glaube ich auch zu Schalke passt. Sie haben gute Transfers gemacht“, so Scherning.

„Ein außergewöhnlicher Transfer“

Beeindruckt ist er vor allem von der Offensive: „Sie haben viel Wucht in ihrer ersten Linie. Mit Karaman und Sylla haben sie Spieler vorne, die ein Spiel entscheiden können“, so Scherning. Besonders der Transfer von Sylla ließ ihn staunen: „Wenn man überlegt, dass – wenn die Zahlen stimmen – über zwei Millionen für Sylla geflossen sind, dann ist das für die Liga ein außergewöhnlicher Transfer.“

Allerdings hat er sich auch schon einen Plan zurechtgelegt. Man müsse es im „Kollektiv“ schaffen, mutig und gleichzeitig klar im Ballbesitz und mit viel Energie im Gegenpressing. „Wenn wir es schaffen, in der Umschaltphase nach Ballgewinn den kurzen Weg zum Tor zu bespielen, dann können wir ihnen wehtun. Das ist unser Ziel“, erklärt Scherning.