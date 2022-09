FC Schalke 04: Na endlich! Auf diesen Moment haben viele Fans gewartet

Die große Aufstiegsdoku ist beim FC Schalke 04 in aller Munde. Doch noch immer konnten viele Fans sie gar nicht sehen.

Nun ist es endlich so weit: „Zurück zum wir“, die RTL-Dokumentation über die Bundesliga-Rückkehr des FC Schalke 04, kommt aus dem Bezahl-Streaming ins lineare Free-TV.

FC Schalke 04: RTL zeigt Aufstiegsdoku im Free-TV

Vom größten Niederschlag der jüngeren Vereinsgeschichte bis zu den Freudentränen bei der Übergabe der Zweitliga-Meisterschale: Mit seiner Doku über den Schalke-Aufstieg hat RTL bei den Königsblauen in Schwarze getroffen.

Die Spiele noch einmal sehen, die überbordenden Emotionen nacherleben und hinter die Kulissen blicken zu können: Für die Fans gab es viele Gründe, sich den Sechsteiler zu Gemüte zu führen.

RTL Nitro zeigt S04-Doku am Stück

Doch viele haben ihn bis heute nicht gesehen. Der Grund: Bislang gibt es die Doku nur im Streamingportal RTL+ und dort nur für Abonnenten.

Das wird sich nun ändern. Wie der Kölner Privatsender nun angekündigt hat, wird „Zurück zum wir“ bald auch im Free-TV gezeigt.

Schalke Nonstop von 19.04 Uhr bis 1.15 Uhr nachts

Am 28. Oktober zeigt der Spartensender RTL Nitro alle sechs Folgen hintereinander. Startschuss ist um 19.04 Uhr – in Anlehnung an das Gründungsjahr des FC Schalke 04.

Fast fünf Stunden Nettlo-Laufzeit, Schalke nonstop bis 1.15 Uhr nachts – für Bingewatch-Fans der Himmel. Alle anderen haben dann auch erstmals die Chance, sich das gute Stück aufzunehmen und die Aufstiegssaison für die Ewigkeit zu archivieren.

Und so mancher dürfte die Chance auch nutzen, um sich die RTL-Doku einfach noch ein zweites Mal anzuschauen.