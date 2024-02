FC Schalke 04: „Nur Trainer, um Schalke zu blamieren“ – S04-Fans bei DIESEM Anblick fassungslos

Trainer-Beben in der 2. Bundesliga! Im Keller hat es schon wieder einen Übungsleiter erwischt. Während man beim FC Schalke 04 Karel Geraerts demonstrativ den Rücken stärkt, sieht es bei der Konkurrenz ganz anders aus.

Einige Tage musste Dimitrios Grammozis beim 1. FC Kaiserslautern zittern, jetzt steht es fest. Der Ex-Trainer des FC Schalke 04 ist nun auch der Ex-Trainer der „Roten Teufel“ (hier bekommst du alle Infos). Er muss seinen Hut nehmen. Ein Detail macht die S04-Fans fassungslos.

FC Schalke 04: Konkurrent im freien Fall

Grammozis hatte Kaiserslautern übernommen, da stand der Klub noch auf dem 13. Platz. Der Trainerwechsel kam Anfang Dezember für alle überraschend – und endete in einem Fiasko. Unter Grammozis rauschte die Mannschaft komplett in den Keller und sogar an den Königsblauen vorbei.

Während man im DFB-Pokal sensationell ins Halbfinale stürmte, gab es in der Liga einen Nackenschlag nach dem anderen. Die 1:2-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Paderborn war dann zu viel. Nach dem Absturz auf den Relegationsplatz zog der Konkurrent des FC Schalke 04 einmal mehr die Reißleine.

Nur ein Liga-Sieg – gegen Schalke

Tatsächlich gelang Kaiserslautern in der Liga unter Grammozis nur ein einziger Sieg – und zwar ausgerechnet gegen Schalke! Ende Januar führte Lautern die Knappen vor eigenem Publikum regelrecht vor, gewann mit 4:1.

Blickt man auf die Gesamtentwicklung des Vereins, fragt man sich bei S04 schon, wie man dort so chancenlos sein konnte. Der Anblick dieser Statistik macht auch die blau-weißen Fans völlig fassungslos.

FC Schalke 04: „Fiebertraum“

Mit ihren gewohnt deutlichen Reaktionen kommentieren sie das Aus Grammozis‘ beim FCK. „Nur Trainer geworden, um mal kurz Schalke zu blamieren. Absoluter Fiebertraum“, heißt es in einer Reaktion. „Das ist auch der Wahnsinn“, meint ein anderer. „Nur gegen seinen Ex-Klub Schalke gewinnt er zwischendurch mal eben deutlich. Was sagt das über S04 aus?“

Auch ist zu lesen: „Grammozis hat Lautern nur dafür missbraucht, Rache an uns zu verüben, Rest war ihm völlig egal.“ „Der Oscar fürs beste Drehbuch geht dieses Jahr nach Kaiserslautern“, bedauert außerdem ein Fan des FC Schalke 04: „Grammozis nach 5 Niederlagen aus 6 Ligaspielen schon wieder Geschichte und der eine Sieg ausgerechnet eine Galavorstellung gegen einen desaströses S04.“