FC Schalke 04: Jetzt steht es fest – Geldregen für S04

Der FC Schalke 04 darf sich nicht nur über den Einzug in die 2. Runde des DFB-Pokals freuen, sondern auch über ein ordentliches Sümmchen. Das Weiterkommen im DFB-Pokal zahlt sich für die Königsblauen richtig aus.

Fast eine halbe Million Euro erhält der FC Schalke 04 für den Einzug in die 2. Runde des DFB-Pokals. Das ist für die klammen Kassen des Pott-Klubs ein wahrer Segen. Eine weitere Reise im Pokal kann sich für Königsblau noch mehr lohnen.

FC Schalke 04: Geldregen dank Sieg über Aalen

Für die Teilnahme am DFB-Pokal hat Schalke bereits 209.453 Euro kassiert. Dank dem 2:0-Erfolg gegen den VfR Aalen kommen nun noch einmal 418.906 Euro hinzu. Es ist Geld, das der FC Schalke 04 gut gebrauchen kann, angesichts des Gegners aber wohl auch schon eingeplant hat. Gegen einen Oberligisten musste man – ohne Wenn und Aber – weiterkommen.

Und für Schalke würde es sich durchaus lohnen, wenn es in diesem Jahr im DFB-Pokal noch ein paar Runden weitergeht. Schon für den Einzug ins Achtelfinale gäbe es 837.813 Euro. Je weiter es geht, desto mehr Geld winkt: für den Viertelfinal-Einzug gibt’s 1.675.625 Euro, fürs Halbfinale 3.351.250 Euro. Im Finale gibt’s als Verlierer noch 2.880.000 Euro und als Sieger 4,32 Millionen Euro.

In den vergangenen Jahren war Schalke im DFB-Pokal allerdings nicht so wirklich erfolgreich. Drei Jahre in Folge war in der 2. Runde Schluss. 2018 stand Schalke zuletzt im Halbfinale des Pokal-Wettbewerbs.

Auslosung wird mit Spannung erwartet

Entscheidend wird für Schalke aber auch sein, wer der Gegner in der nächsten Runde sein wird. Die Auslosung findet am 1. September um 17.10 Uhr im Fußball-Museum in Dortmund statt.