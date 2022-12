FC Schalke 04: Keine Chance! Von diesem Transfer muss sich S04 endgültig verabschieden

Der FC Schalke 04 muss wohl nun endgültig alle Hoffnung auf eine Verpflichtung von David Datro Fofana aufgeben. Ein Transfer ist für den Klub nicht mehr realisierbar, die Konkurrenz ist viel zu groß.

Ende November war der FC Schalke 04 mit dem Angreifer in Verbindung gebracht worden, doch inzwischen glaubt niemand mehr an eine Verpflichtung von David Datro Fofana.

FC Schalke 04: Traum-Transfer vom Tisch

Mit gerade einmal 19 Jahren hat David Datro Fofana in diesem Jahr den norwegischen Klub Molde FK zum Meistertitel geschossen. In 24 Spielen gelangen ihm starke 15 Treffer und auch in der Conference League konnte er mit insgesamt vier Treffern glänzen.

Das rief den FC Schalke 04 auf den Plan – aber auch andere Klubs. Ende November berichtete die norwegische Tageszeitung „Verdens Gang“, dass S04 Interesse an dem Angreifer angemeldet habe. Inzwischen ist aber klar: Schalke hat keine Chance mehr, die Konkurrenz ist zu groß.

Nach dem zunächst die kleinere englischen Klubs Brighton Hove Albion, Brentford und Leicester City als mögliche Abnehmer gehandelt worden, scheint jetzt ein englisches Schwergewicht Nägel mit Köpfen zu machen.

Fofana vor Wechsel zum FC Chelsea

Der FC Chelsea steht nach Informationen des Portals „90min“ kurz vor einer Verpflichtung von Fofana. Demnach haben sich die „Blues“ im Werben um das norwegische Talent durchgesetzt. Kyle Macaulay, Chefscout des FC Chelsea, soll den 19-Jährigen schon länger auf dem Zettel haben. Spätestens damit dürften alle Hoffnungen von S04 erloschen sein.

Schon vorher gab es starke Zweifel. Es war durchgesickert, dass Molde FK die Ablöseforderung auf satte zehn Millionen Euro hochgeschraubt hat. Eine Summe, die der klamme FC Schalke 04 nicht ansatzweise stemmen kann. Damit geht bei den Königsblauen die Suche nach neuen Spielern weiter. Im Winter sollen mindestens ein Flügelstürmer und ein zentraler Mittelfeldspieler kommen.