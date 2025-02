Wird Schalke 04 zum Nutznießer? Krise, Misere und Unruhe beim Gegner

Mit dem Aufstieg wird es für den FC Schalke 04 womöglich nichts mehr. Aber auch von den Abstiegsplätzen entfernt sich der Revierklub immer mehr. Die restliche Saison soll ordentlich zu Ende gespielt werden, die Mannschaft von Trainer Kees van Wonderen wird alles dennoch ernsthaft angehen.

So auch das nächste Spiel gegen Darmstadt 98 am Sonntag (23. Februar, 13.30 Uhr). An die Partie in der Hinrunde will kein Fan des FC Schalke 04 gerne zurückblicken. Deshalb ist S04 auf Revanche aus. Das kommt vielleicht sogar gelegen, denn die „Lilien“ befinden sich in einer heftigen Krise. Aber das ist noch nicht alles.

FC Schalke 04: Gegner Darmstadt erlebt große Krise

Bis vor dem Jahreswechsel sah es beim SV Darmstadt 98 eigentlich ganz ordentlich aus. Nach der Übernahme von Florian Kohfeldt hat die Mannschaft nach einem Fehlstart übernommen und aus dem Tabellenkeller geführt. Beim FC Schalke 04 konnten die „Lilien“ sogar einen 5:3-Sieg einfahren, obwohl es zwischenzeitlich 0:3 stand!

Auch interessant: FC Schalke 04: Bulut verlängert – doch diese Gefahr bleibt trotzdem

So kommt es nun zum Wiedersehen der beiden Teams und die Darmstädter erleben mittlerweile wieder eine heftige Krise. Aus den letzten sechs Spielen gab es fünf Niederlagen und ein Unentschieden. Der 5:1-Sieg gegen Kaiserslautern am 14. Dezember war der letzte Erfolg für die Kohfeldt-Elf. In der Tabelle ist der S04 sogar am vergangenen Spieltag durch den 2:1-Sieg gegen Karlsruhe vorbeigezogen.

Für die Königsblauen kommt Darmstadt zu einem optimalen Zeitpunkt. Bei einem weiteren kann sich der Revierklub nämlich immer weiter von den Abstiegsplätzen absetzen, während der SVD immer weiter nach unten rutscht.

Verletzungsmisere und XXL-Sperre

Aber die Ergebniskrise kommt nicht von irgendwoher. Trainer Kohfeldt muss gegen den FC Schalke 04 – wie auch schon in den vergangenen Wochen – auf fast ein Drittel des Kaders verzichten: Matthias Bader, Sergio Lopez, Paul Will, Kai Klefisch, Fraser Hornby, Fabian Holland, Othmane El Idrissi und Christian Zimmermann stehen ihm nicht zur Verfügung. Viele von ihnen sind mehr oder weniger Stammspieler. Einige von ihnen werden dem Zweitligisten noch lange fehlen.

Dann wäre da auch noch Fabian Nürnberger, der vom DFB für zwei Tätlichkeiten gegen Elversberg mit einer XXL-Sperre bestraft wurde. Neben der Partie gegen Schalke wird er auch noch gegen Magdeburg (2. März), Karlsruhe (7. März) und Köln (15. März) von der Tribüne aus zuschauen müssen. Gleiches gilt für Jean-Paul Boetius, der vergangene Woche ebenfalls die Rote Karte sah und gegen S04 nicht mitwirken wird.

Mehr Nachrichten für dich:

Kann der FC Schalke von dieser heftigen Ergebniskrise und Verletztenmisere der Darmstädter profitieren? Vergangene Woche konnte Eintracht Braunschweig das ausnutzen und drei wichtige Punkte holen. Aber Achtung: In der Hinrunde kam Darmstadt ebenfalls mit großen Sorgen nach Gelsenkirchen und konnte am Ende drei Punkte aus der Veltins-Arena entführen.