FC Schalke 04: Churlinov-Rückkehr? Berater-Aussagen bereiten große Sorgen

Darko Churlinov und der FC Schalke 04 – das ist eine ganz besondere Geschichte. Seit seiner Leihe zu den Königsblauen hat sich der Spieler in den Klub verliebt und würde nur zu gerne wieder das königsblaue Trikot überstreifen.

Bislang hat es mit einer Rückkehr von Churlinov zum FC Schalke 04 aber noch nicht geklappt. Und offenbar ist auch ein Wechsel in diesem Winter noch lange nicht spruchreif. Das lassen zumindest die Aussagen von seinem Berater Mehmet Eser erahnen.

FC Schalke 04: Berater verrät – so ist der Stand bei Churlinov

In der Aufstiegs-Saison 2022/2023 trug Churlinov das Trikot des FC Schalke 04. Er kam damals auf Leihbasis vom VfB Stuttgart, eine feste Verpflichtung konnte sich S04 damals nicht leisten. Deshalb wechselte Churlinov nach England zum FC Burnley, wird aber seit Tag eins mit einer Rückkehr zu Schalke in Verbindung gebracht. In diesem Winter soll es nun endlich klappen (Hier mehr!).

In einem kurzen Interview mit der „WAZ“ gab Eser nun einen Wasserstand über die Verhandlungen mit dem FC Schalke 04 ab. Der Stand sei „im Moment bei null“. Er bestätigte das Treffen mit Sportdirektor Andre Hechelmann in Skopje (Mazedonien).

„Wenn Schalke kein Angebot vorlegt, müssen wir auch andere Vereine anhören“

„Darko hat danach rund 4000 Nachrichten von Schalke-Fans bekommen“, berichtet Eser und sagt ganz klar: „Er will zu Schalke wechseln. Aber momentan liegt kein Angebot vor.“ Demnach sei bislang auch noch kein Angebot beim FC Burnley für eine Leihe von Churlinov eingegangen.

Von Burnley hat Churlinov die Freigabe, darf sich nach möglichen Vereinen umsehen – und das wird er auch tun. „Darko ist Profi genug. Wenn Schalke kein Angebot vorlegt, müssen wir auch andere Vereine anhören“, sagt Eser deutlich.

