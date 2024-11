FC Schalke 04: Trainer-Beförderung! S04 besetzt Posten offenbar neu

In Gelsenkirchen ist es nie langweilig – daran haben sich die Fans des FC Schalke 04 mittlerweile gewöhnt. Egal ob Umbruch, neuer Trainer oder Torwart-Diskussion. Das königsblaue Geschehen scheint sich zyklisch zu wiederholen.

Jetzt gibt es erneut Neues von der Trainer-Front. Allerdings betrifft dies nicht die Position von Cheftrainer Kees van Wonderen. Nach einem brachialen Fehlstart stand der beim FC Schalke 04 gleich wieder in der Kritik. Jetzt kriegt er erstmal Verstärkung.

FC Schalke 04 mit neuem Co-Trainer

Bei den Knappen darf sich Timo Hoogland offenbar über eine Beförderung freuen. Der Ex-Profi ist in der Knappenschmiede seit einiger Zeit als Co-Trainer angestellt. Seit Sommer 2022 assistiert er in der U19 an der Seite von S04-Ikone Norbert Elgert. Zuvor war er auch schon Teil des U17-Trainerteams.

+++ Auch spannend: Nach Ulm-„Katastrophe“ – ist die van-Wonderen-Entscheidung gefallen? +++

Laut eines Berichts der „Sport Bild“ gibt es jetzt die nächste Beförderung! Demnach werde Hoogland bereits am Montag nach dem Ulm-Spiel als Co-Trainer den Staff von van Wonderen komplettieren. Dieser war seit einiger Zeit nämlich unvollständig.

Überraschender Rücktritt

Zuletzt hatte Peter Balette beim FC Schalke 04 überraschend seinen Rücktritt verkündet. Der Belgier, der erst im Sommer gekommen war, verließ den Verein wegen familiärer Gründe in Richtung Heimat. „Wir respektieren Peters Entscheidung“, erklärte Kaderplaner Ben Manga dazu.

„Ich möchte mich bei allen Schalkern herzlich bedanken. Es hat mir große Freude bereitet, für diesen besonderen Club mit seinen vielen Fans zu arbeiten“, ließ sich Balette zu seinem Abschied zitieren.

FC Schalke 04: Trainerteam komplett

Mit der Beförderung Hooglands ist das Trainerteam der Knappen damit wieder komplett. Neben Chef van Wonderen stehen beim Training auch Sidney Sam und Robert Molenaar auf dem Feld.

Noch mehr Nachrichten liest du hier:

Hoogland war bereits Zeit seiner aktiven Karrieren lange Zeit Teil des FC Schalke 04. Aus der U17 und U19 ging es bis hin in die Profimannschaft. Rund 42 Profieinsätze absolvierte er für Königsblau.