FC Schalke 04: Endlich vereint – S04-Leihe trifft erstmals auf IHN

Mischt ein Duo mit Schalke-Erfahrung jetzt die zweite Liga auf? Nachdem sie bereits gleichzeitig aber nie gemeinsam für den FC Schalke 04 spielten, treffen sie nun aufeinander. Die Rede ist von Ahmed Kutucu und Kerim Calhanoglu.

Beide spielen in der kommenden Rückrunde gemeinsam für den SV Sandhausen. Dort haben die beiden (Ex-)Spieler des FC Schalke 04 eine große Aufgabe vor sich. Der drohende Abstieg muss und soll abgewendet werden.

FC Schalke 04: Calhanoglu-Leihe fix

Vor Kurzem meldeten die Knappen Vollzug. Wie der S04 verkündete, wechselt Kerim Calhanoglu ab Januar per Leihe für ein halbes Jahr nach Sandhausen. Dort soll der 20-Jährige Spielpraxis sammeln, die ihm auf Schalke zuletzt verwehrt blieb.

In Sandhausen, wo der FC Schalke 04 in der vergangenen Saison die erste große Aufstiegsparty feierte, trifft er nun auf Kutucu. Der spielt dort bereits seit einem Jahr. Obwohl beide Spieler einst zeitgleich bei den Knappen unter Vertrag standen, spielen sie nun das erste Mal zusammen.

Kutucu und Calhanoglu treffen aufeinander

Als der FC Schalke 04 Calhanoglu 2020 aus der Hoffenheimer Jugend für die eigene U19 loseiste, war Kutucu schon einen Schritt weiter. Der Stürmer hatte bereits unter Domenico Tedesco sein Profi-Debüt bei den Knappen gefeiert und zählte als großes Versprechen an die Zukunft. Doch so richtig ging sein Stern in Gelsenkirchen nicht auf.

Ahmed Kutucu spielt seit einem Jahr in Sandhausen. Foto: IMAGO / foto2press

Als sich Schalke im Winter 2021 akuter Abstiegsnot befand, wurde Kutucu zunächst an Heracles Almelo und später an Basaksehir verkauft. Erst als der 22-Jährige nicht mehr das S04-Trikot trug, wurde letztlich Calhanoglu zu den Profis befördert. Die beiden verpassten sich um wenige Monate.

Hilft die FC Schalke 04-Erfahrung?

Jetzt aber treten sie erstmals gemeinsam an. Und die Aufgaben, die auf die beiden warten, haben es in sich. Sandhausen hat die Hinrunde der zweiten Liga auf dem letzten Tabellenplatz abgeschlossen.

Weitere Neuigkeiten:

Durch gezielte Verpflichtungen wie die von Calhanoglu soll der drohende Abstieg verhindert werden. Allerdings ist noch alles offen. Mit 16 Zählern ist man gerade mal drei Punkte von Platz elf entfernt.