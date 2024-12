FC Schalke 04: Kurz nach Horror-Nachricht – jetzt droht Burgstaller die nächste Katastrophe

Guido Burgstaller galt beim FC Schalke 04 lange als absoluter Publikumsliebling. Durch seine kämpferische Spielweise spielte sich der Stürmer schnell in die Herzen der Fans, am Ende holte er mit dem S04 sogar die Vizemeisterschaft.

Nach einer Zwischenstation beim FC St. Pauli spielt der 35-Jährige inzwischen wieder in seiner Heimat bei Rapid Wien. Vor wenigen Tagen erreichte die Fans des FC Schalke 04 dann jedoch eine Schock-Nachricht – nun wird das Ausmaß des Dramas immer deutlicher!

FC Schalke 04: Burgstaller muss wohl Karriere beenden

Was war passiert? Vor gut einer Woche berichteten diverse Medien, dass Burgstaller vor einer Wiener Diskothek in einer Schlägerei verwickelt gewesen sei. Dabei wurde der Ex-Schalker schwer verletzt, der Stürmer erlitt einen Schädelbasisbruch. Damit dürfte Burgstaller wohl mehrere Monate ausfallen – so zunächst die Vermutung. Doch es kommt noch schlimmer.

Denn wie unter anderem die österreichische Zeitung „oe24“ berichtet, soll Burgstallers Klub Rapid Wien derzeit eine Pressemitteilung planen, in der das Karriereende des 26-fachen österreichischen Nationalspielers verkündet werden soll. Eigentlich sah der Plan des gebürtigen Villachers vor, erst nach der Saison seine Schuhe an den Nagel zu hängen. Nun kommt ihm die schwere Verletzung zuvor.

Dialekt als Streitauslöser

Derweil kommen auch die Gründe für die Streitigkeiten ans Tageslicht. Laut der Nachrichtenagentur „APA“ soll der oberösterreichische Dialekt von Burgstallers Begleitung für Häme bei einem 23-Jährigen und dessen Begleiter gesorgt haben, woraufhin es zur Auseinandersetzung zwischen den beiden Lagern kam.

Die Fans des FC Schalke 04 dürften nun darauf hoffen, dass sich ihr ehemaliger Schützling schnellstmöglich wieder erholt. Für Burgstaller selbst bahnt sich derweil ein ganz bitteres Karriereende an.