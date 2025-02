FC Schalke 04: Juwel Bulut lässt tief blicken – „Ging mir nicht so gut“

Lange mussten die Fans des FC Schalke 04 warten, seit wenigen Tagen herrscht endlich Gewissheit: Taylan Bulut verlängert seinen Vertrag bis 2029. Ein wichtiger Schritt für Königsblau, wenn auch ein vorzeitiger Abgang im Sommer nicht unwahrscheinlich bleibt.

Kurz nach seiner Kontraktausweitung lässt Bulut nun mit ehrlichen Worten aufhorchen. Diese Zeit hat den Youngster des FC Schalke 04 sehr zugesetzt – seine Worte lassen tief blicken!

FC Schalke 04: Schwere Zeit für Bulut nach Leistenbruch

Für Taylan Bulut lief in seiner Zeit auf Schalke nicht immer alles nach Plan. Vor allem eine schwere Verletzung während seiner Jugendzeit habe dem Defensivspezialisten sehr zugesetzt. Im vereinseigenen Interview gibt Bulut nun Einblicke in diese schwere Zeit, in der er ihn ein Leistenbruch für rund drei Monate außer Gefecht setzte.

„Da ging’s mir nicht so gut“, gibt Bulut zu. Vor allem seine Familie sei für ihn während dieser Verletzung eine wichtige Stütze gewesen: „Meine ganze Familie war hinter mir und hat mir viel Kraft gegeben“. Aus heutiger Sicht dürfte sich diese Unterstützung als Gold wert erwiesen haben – ohne die Bulut der Durchbruch auf Schalke hätte verwehrt bleiben können.

Ausstiegsklausel als Genickbruch für S04?

Inzwischen hat der Rechtsverteidiger die Zeit in der Knappenschmiede hinter sich gelassen und ist zum absoluten Stammspieler aufgestiegen. Trotz seiner jüngsten Vertragsverlängerung könnte er jedoch schon bald seinen Abflug planen.

Denn in Buluts Vertrag ist eine Ausstiegsklausel verankert, die es ihm erlaubt, Schalke für eine Ablösesumme im hohen einstelligen Millionenbereich zu verlassen. Angesichts seiner aktuellen Leistungen erscheint es derzeit wahrscheinlich, dass mehrere Interessenten diese schon im Sommer ziehen könnten.