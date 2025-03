FC Schalke 04: Bryan Lasme lässt Fans fassungslos zurück – „Macht mich wahnsinnig“

Beim FC Schalke 04 konnte er die Erwartungen, die man an ihn hatte, ganz und gar nicht erfüllen. Hin und wieder ließ er seine Klasse aufblitzen, doch die meiste Zeit fiel er verletzt aus. Die Rede ist von Bryan Lasme. Im Winter wurde er bis zum Saisonende verliehen.

Lasme läuft mittlerweile beim Grasshopper Club aus Zürich auf. Nach einem ordentlichen Start verletzte sich die Leihgabe des FC Schalke 04, kehrte jetzt aber nach mehreren Wochen wieder zurück. Bei seinem Comeback hatte der Offensivspieler eine unglaubliche Szene, die die Fans fassungslos zurückließ.

FC Schalke 04: Lasme-Leihe bislang enttäuschend

Weder unter Ex-Coach Karel Gerarets, Interimstrainer Jakob Fimpel noch unter Kees van Wonderen konnte Bryan Lasme überzeugen. Wie denn auch? Die meiste Zeit fiel der Franzose verletzt aus. Einsatzzeiten waren daher sehr gering, weshalb der FC Schalke 04 ihn im vergangenen Sommer nach Zürich verliehen hatte.

Beim Grasshopper Club soll Lasme wieder zur Form kommen. Bei seinem Debüt gegen den FC Sion (1:0) hinterließ er einen guten Eindruck bei den Fans, die genauso große Hoffnungen hatten wie die Schalker Anhänger 2023, als Lasme verpflichtet wurde. Auch im zweiten Spiel sah es mit dem Offensivspieler gut aus, ehe er sich danach verletzte und mehrere Wochen ausfiel.

Die Leidenszeit hatte am vergangenen Wochenende ein Ende. Wieder war Sion der Gegner, dieses Mal stand das Rückspiel in der höchsten Schweizer Fußballliga an. Lasme wurde rund 30 Minuten vor dem Ende eingewechselt und hatte kurze Zeit später die große Chance auf den 1:1-Ausgleichstreffer, die er kläglich vergab.

Lasme-Großchance lässt Fans fassungslos zurück

Nach einer Hereingabe köpfte einer seiner Mitspieler den Ball an den Pfosten, wo dann die Leihgabe des FC Schalke 04 aus einem Meter es tatsächlich schaffte, die Kugel nicht ins Tor zu bringen. Stattdessen flog der Ball meterweit am Kasten des Gegners vorbei. Es hätte ein Traum-Comeback werden können, stattdessen wird Lasme von dieser Großchance noch lange schlecht träumen.

„Oh Junge, Lasme. Wie kann man den bitte nicht machen? Unfassbar“, „Er macht mich einfach wahnsinnig“ und „Wow. Ich habe so etwas noch nicht erlebt“, heißt es in den sozialen Netzwerken von S04-Fans, aber auch von den Anhängern der Grasshopper.

Glück im Unglück für Lasme und Zürich: In der 94. Minute gelang doch noch der Ausgleich im Kellerduell. Mit 27 Punkten steht der Leihklub des Franzosen auf dem vorletzten Platz. Im Sommer kehrt er nach Gelsenkirchen zurück. Wie es dann mit ihm weitergeht, ist noch unklar. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.