Aus beim FC Schalke 04 – hat dieser Star sich nun böse verzockt?

Er kam aus der Regionalliga zur Schalker U23. Niemand ahnte, was für ein Märchen Blendi Idrizi dort erleben würde. Plötzlich wurde er Profi, war zeitweise Stammspieler beim FC Schalke 04. Doch im Sommer war Schluss.

Kein neuer Vertrag beim FC Schalke 04, stattdessen Vereinssuche. Und die kommt auch nach Transferschluss nicht voran. Blendi Idrizi bekam attraktive Angebote, schlug alle aus. Hat er sich damit verzockt?

FC Schalke 04: Blendi Idrizi sucht immer noch

Wer mit 22 Jahren noch Regionalliga spielt, hat kaum noch Chancen auf die große Profi-Karriere. Ein perfektes Gegenbeispiel: Blendi Idrizi. Eigentlich nur für die zweite Mannschaft geholt, blühte er in Königsblau auf und spielte sich in den Profi-Kader. 15 Monate nach seinem Wechsel von Fortuna Köln zum S04 gab er sein Debüt in der Bundesliga. Ein Märchen.

+++ FC Schalke 04: Jetzt hat Geraerts genug! S04-Trainer haut wütend auf den Tisch +++

43 Mal spielte er für Schalke. Als der Vertrag im Sommer auslief, endete die Zusammenarbeit. Der Kosovare musste auf Vereinssuche – und die ist bis heute nicht erfolgreich. Dabei hat es an Angeboten nicht gemangelt. Dynamo Dresden war sofort hinter ihm her. Mit Polens Meister Jagiellonia Bialystok meldete sich sogar ein Team, das in der Champions-League-Qualifikation spielte. Doch Idrizi schlug alles aus.

Hat sich Blendi Idrizi verzockt?

Hat er sich damit böse verzockt? Auch Mitte September steht der 26-Jährige nach dem Aus beim FC Schalke 04 noch ohne neuen Klub da. Inzwischen haben überall die neue Saison begonnen. Der Transfermarkt ist dicht, die Teams haben sich verstärkt und sortiert. Auch von Kosovos Nationaltrainer gab es zuletzt keine Einladung mehr.

Laut dem Portal „442“ trennte sich Idrizi kürzlich von seinem Berater. Agenten, mit denen er nun im Austausch stehe, hätten ihn bei Grashoppers Zürich angeboten. Dort aber hatte man sich bereits auf der Spielmacher-Position verstärkt.

Mehr News:

Dem Bericht zufolge liegen dem Ex-Star des FC Schalke 04 noch Angebote aus der 3. Liga vor. Zeitnah will er sich entscheiden. Womöglich muss er dann zurückblicken und sich eingestehen, die besten Optionen ausgeschlagen zu haben.