FC Schalke 04: Sie verließen S04, jetzt droht ihnen ein bitteres Schicksal

Beim FC Schalke 04 gab’s in diesem Sommer einen großen Umbruch. Zahlreiche Spieler mussten gehen, mit mehreren wurde der Vertrag nicht mehr verlängert. So war es bei Thomas Ouwejan, Cedric Brunner, Danny Latza und Blendi Idrizi. Alle vier wollten sich einen neuen Verein suchen.

Nach über einem Monat ist das Quartett, das den FC Schalke 04 in diesem Sommer verließ, aber immer noch vereinslos. Ihnen droht jetzt ein bitteres Schicksal, denn vielerorts hat die neue Saison schon begonnen.

FC Schalke 04: Quartett noch ohne Verein

Einen optimalen Neustart wird keiner von den Ex-Schalke-Stars hinlegen, dafür ist es schon zu spät. Alle Mannschaften befinden inzwischen mitten in der Vorbereitung, die 2. Bundesliga beispielsweise hat an diesem Wochenende den Spielbetrieb schon wieder aufgenommen. Für Ouwejan, Brunner, Latza und Idrizi wird es damit allerhöchste Zeit, sich einen neuen Verein zu suchen.

Offenbar gestaltet sich die Suche nach einem neuen Klub schwerer als erwartet. Ouwejan galt vor seinem Abgang eigentlich als heißer Kandidat bei Twente Enschede – bislang hat sich dort aber noch nichts getan. Der Linksverteidiger ist noch immer ohne Verein.

Still ist es aktuell auch um Cedric Brunner. Der Rechtsverteidiger ist zurück in der Schweiz, genießt den Sommer in Zürich. Einen neuen Klub hat der Schweizer bislang aber auch noch nicht gefunden.

Noch ohne Verein ist auch Blendi Idrizi. Der 26-Jährige, der in der vergangenen Saison nur sporadisch zum Einsatz kam, ist weiterhin auf der Suche. Vermutlich wartet er auf Angebote aus der 2. oder 3. Bundesliga, auch ein Wechsel ins Ausland scheint möglich.

Latza vor Karriereende?

Deutlich entspannter kann es hingegen Danny Latza angehen. Der 34-Jährige war sich nach seinem Schalke-Abschied unsicher, ob er überhaupt weitermachen will. Kommt nicht das passende Angebot, wird er seine Karriere womöglich beenden.

Für die anderen Drei wird es nun so langsam Zeit, einen neuen Verein zu finden. Je später man bei einem neuen Klub einsteigt, desto schwieriger wird es auch, sich einen Stammplatz zu erarbeiten.